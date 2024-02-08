Государство разрабатывает единую билетную платформу. Она обойдется в 840 000 евро

По данным Департамента транспорта, потребность в такой системе велика, поскольку в настоящее время разные виды транспорта (общественный транспорт, паромы, поезда, краткосрочная аренда автомобилей и т. д.) имеют каждый свои каналы бронирования и продажи билетов, а их интерфейсы (API) несовместимы. Также не существует централизованного способа объединения различных API.

С помощью проекта MaaS X-tee государство создаст прототип сервисной платформы, которая обрабатывает стандартизированные запросы, сочетающие в себе услуги проезда и покупки права на проезд. Таким образом создается стандартизированный слой обмена данными X-tee, который могут использовать операторы MaaS, работающие на частном рынке.

MaaS X-tee – это промежуточный слой с безопасным обменом данными, который соединяет всех поставщиков услуг общественного транспорта и других средств передвижения (автобусы, поезда, такси, аренда автомобилей, электросамокаты и т. д.), где необходимые для поездки услуги можно найти в одном месте, а право на проезд можно приобрести посредством одной сделки.

Проект финансируется Государственной канцелярией, длится 18 месяцев и стоит 840 000 евро. В проекте участвуют Департамент транспорта, Министерство климата и Министерство регионов и сельского хозяйства.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.