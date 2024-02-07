Полиция третий день ищет мать найденного мертвым младенца: зона поисков расширена

Как в среду вечером сообщил начальник Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин, установить личность родившей ребенка женщины пока не удалось.

С утра среды полиция вновь вела большими силами с привлечением помощников полицейских поиски на местности в районе села Сууре-Ляхтру (Ляэнемаа).

„Зона поиска была расширена, чтобы убедиться в том, что обнаружены все возможные следы происшествия. Весь сегодняшний день мы активно занимались проверкой собранной информации и поступивших сигналов, эта работа продолжается.

Эксперты и специалисты судебной медицины оценкой и анализом собранных следов, чтобы как можно быстрее получить информацию, которая помогла бы нас сузить поиски и сделать их более целенаправленными“, - сообщил о ходе розыскных мероприятий Таратухин.

Полиция по-прежнему ждет от жителей информации, которая могла бы помочь в поиске женщины, которая, возможно, нуждается в помощи. Информацию можно сообщить по телефонам 5198 9886 или 112.

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