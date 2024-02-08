Забастовка вызвала у самоуправлений вопросы относительно повышения зарплаты работников детских садов

В 2015 году был принят закон, согласно которому местные самоуправления, сохраняющие зарплату воспитателей детских садов на уровне 90% от минимальной зарплаты учителей, получат поддержку от государства для выплаты заработной платы. В течение многих лет поддержка составляла 15 миллионов евро, в этом году она выросла до 16 миллионов. Местные органы власти определились с зарплатами воспитателей детских садов при составлении бюджетов в прошлом году.

Но теперь, когда минимальная заработная плата учителей увеличивается на 17 евро, должны ли самоуправления также повысить заработную плату воспитателям детских садов?

„Сейчас здесь большая путаница“, – сказал ERR Вейкко Лухалайд, глава Союза городов и волостей Эстонии.

Лухалайд пояснил, что местные самоуправления должны были отправить данные о том, сколько получают воспитатели детских садов, к концу января. По сути, в тот же день, когда закончилась забастовка и было согласовано повышение зарплаты учителей, в министерстве появился список местных самоуправлений, которым будут выплачивать субсидию на зарплату воспитателям детских садов.

Союз самоуправлений обратился в министерство и сообщил, что для дополнительного повышения зарплат воспитателям детских садов по всей Эстонии потребуется 2,2 миллиона евро, и эти деньги могли бы поступить из государственного бюджета.

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