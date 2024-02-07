Женщина, напавшая в Ласнамяэ с ножом на незнакомых людей, заключена под стражу

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Реэлика Ратассепп подтвердила Delfi, что сегодня Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры о заключении на два месяца под стражу 20-летней женщины, которой предъявлено первичное подозрение в покушении на убийство в связи с нападением с ножом в Ласнамяэ в понедельник вечером, в ходе чего 53-летняя женщина получила опасные для жизни травмы.

„Суд согласился с оценкой обвинения, что, находясь на свободе, подозреваемая может продолжать совершать преступления“, - сказала прокурор.

Вчера Ратассепп сообщила Delfi, что Департамент полиции и погранохраны возбудил уголовное дело в отношении 20-летней женщины, которая, по предварительным данным, напала с ножом на 53-летнюю женщину.

По словам прокурора, в ходе нападения пострадавшая получила несколько колотых ран и была доставлена на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В ходе инцидента легкое повреждение получил и мужчина, который стал свидетелем нападения и вмешался.

„Все обстоятельства происшествия будут выясняться в ходе возбужденного уголовного дела, которое расследует под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры отдел по борьбе с преступлениями против личности Криминального бюро Пыхьяской префектуры“, - сказала прокурор.

Родственница пострадавшего рассказала вчера Delfi, что события произошли в 21:00 вечера.

По ее словам, женщина в состоянии алкогольного и, вероятно, какого-то другого опьянения напала сзади на незнакомую женщину, выносившую мусор, и несколько раз ударила ее в спину большим кухонным ножом.

„К счастью, мой муж увидел это и остановил кровавую бойню, сам получив в ходе борьбы легкие травмы, - рассказала женщина. - Когда ее держали, нападавшая кричала, чтобы ей дали закончить дело, то есть убить жертву“.

Она добавила, что и жертва, и нападавшая говорили по-эстонски.

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