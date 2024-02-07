ОФИЦИАЛЬНО | Стало известно, кто может стать новым главой Сил обороны

50-летний Андрус Мерило служит в Силах обороны с 1995 года. Мерило был командиром Скаутского батальона. Он участвовал в миссии в качестве командира эстонского подразделения ESTPLA-10 в Ираке и командира подразделения ESTCOY-4 в Афганистане, а также в миссиях в Боснии и Герцеговине в качестве заместителя командира разведывательной эскадрильи Baltsquadron-7.

Единственным его недостатком может быть то, что сейчас он находится в звании полковника, хотя перед Днем независимости Эстонии ему, вероятно, будет присвоено более высокое звание - бригадный генерал.

Глава Сил обороны генерал Мартин Херем покинет действительную военную службу 30 июня, то есть до окончания продленного срока его полномочий.

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