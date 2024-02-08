Любви дорогу! Эстонская фирма вновь устраивает ЛГБТ+ рекламную кампанию к 14 февраля

Кампанию „Julgen armastada“ (осмеливаюсь любить - прим.ред) фирма уже проводила в прошлом году. Тогда о ней писал портал vikervaade.ee. Сейчас сайт, где эстоноземельцы ищут друг другу подарки, решил повторить маркетинговый ход.



„День друга - это международный праздник любви, поэтому это еще и день, когда нужно сказать вслух: „Я осмеливаюсь любить“! Любая любовь в равной степени достойна того, чтобы ее заметили и выразили - говорим ли мы о чувствах между мужчиной и женщиной, сообществом ЛГБТК+ или между семьей и друзьями. Ведь любовь не знает ни границ, ни языков, ни предписаний - это уникальное чувство, которое позволяет нам открывать и познавать мир по-новому. Именно поэтому в рамках нашей кампании мы хотим призвать всех говорить о своих чувствах открыто, возрождать их и таким образом показывать своим близким, как много они для них значат“, - цитировал портал заявление компании.



В этом году баннеры со слоганом „Julgen armastada“, а также фото счастливых пар разных возрастов и ориентаций, вновь можно увидеть на сайте фирмы, а также в торговых центрах.



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