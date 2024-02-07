Каллас: оглядываясь назад, могу сказать, что вместо введения автоналога можно было поднять имеющиеся налоги(46)
Партии Isamaa автомобильный налог не нравится. На сегодняшнем инфочасе ее председатель Урмас Рейнсалу отметил, что против этого налога собрано около 80 000 подписей, а свою негативную позицию выразили предпринимательские организации, потребители и организация, представляющая интересы семей с детьми. Правительство тем временем отказываться от налога на автомобили не собирается.
„Мое предложение вам, госпожа премьер-министр, заключается в следующем: изъять этот закон об автомобильном налоге из рассмотрения Рийгикогу. В ситуации экономического спада и при нынешних показателях конкурентоспособности нашего бизнеса и благосостояния людей повышать налоги - и тем более вводить новый налог - нецелесообразно. Этим вы надеетесь уже с начала следующего года получить от эстонских налогоплательщиков четверть миллиарда евро. Что вы думаете об этом предложении, госпожа премьер-министр? Нуждается ли политика правительства в корректировке?“ - спросил Рейнсалу премьер-министра Каю Каллас.
Каллас ответила, что сегодняшняя ситуация с безопасностью не является ее выбором и повышение налогов необходимо для пополнения государственной казны. „Ничего не поделаешь, потому что мы должны готовиться к тому, чтобы во что бы то ни стало предотвратить эту войну, чтобы она никогда сюда не пришла. Это зависит от того, насколько мы сильны: не только мы здесь, но и мы вместе с нашими союзниками по НАТО. Вот куда пойдут деньги налогоплательщиков, это главное место“.
Каллас добавила, что безопасность – это еще и экономическая политика. „Да, мы не чувствуем этого в мирное время. Но вы сами, будучи начитанным человеком, прекрасно знаете, что в 1933 году наши расходы на государственную оборону были на рекордно низком уровне, - ответила на Каллас на критику Рейнсалу. - На рекордно низком уровне, потому что казалось, что не было необходимости вкладывать деньги в государственную оборону, покупать боеприпасы или развивать потенциал, поскольку в Европе спокойно“.
„Оглядываясь назад, конечно, можно сказать, что для покрытия расходов на государственную оборону было бы разумно поднять существующие налоги“, - сказала Каллас. Однако, по словам премьер-министра, ОЭСР уже давно рекомендовала Эстонии ввести автомобильный налог, поскольку у нас больше всего автомобилей на человека. „Только в Люксембурге автомобилей на человека больше, чем в Эстонии“, - отметила она для сравнения.
Кроме того, по словам Каллас, в Эстонии на душу населения приходится больше всего самых загрязняющих окружающую среду и старых автомобилей. „Нравится ли мне налог на автомобили? Не нравится. Но других вариантов у меня на данный момент нет, и никакой альтернативы от вас я не услышала“, - сказала премьер-министр.
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