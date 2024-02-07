В Эстонии впервые за пять лет выявили случай заражения корью внутри страны(12)
Как сообщил Департамент здоровья, на этой неделе у взрослого пациента, проживающего в Харьюмаа, была диагностирована корь. Речь идет о заражении внутри страны, поскольку инфицированный человек в последнее время за границей не был.
В детстве человек получил прививку от кори, но на основании года рождения можно предположить, что однократная доза вакцины, полученная в конце 60-х годов, не предотвратила заболевание.
Департамент здоровья выяснил обстоятельства заражения и людей, с которым больной находился в тесном контакте. Беспокойство вызвал тот факт, что речь идет о сотруднике дошкольного учреждения, но на данный момент случаев заражения, связанных с семьей или работой, не выявлено.
Департамент разослал медицинским работникам уведомление о необходимости уделять больше внимания пациентам с сыпью, поскольку нельзя исключать скрытого распространения кори внутри страны.
Корь находится под пристальным вниманием Департамента здоровья, поскольку это очень заразное вирусное заболевание. Один больной человек может заразить до 18 непривитых людей. Вирусное заболевание протекает с температурой выше 40 градусов, мелкопятнистой красной сыпью и увеличением лимфатических узлов. Могут возникнуть осложнения в виде воспаления уха, легких, а в более тяжелых случаях тканей головного мозга. Корь может быть опасна для жизни.
В Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори, и выявляемые инфекции обычно связаны с заражением во время путешествий. Например, в 2023 году было зафиксировано четыре привозных случая (два человека заразились в Таиланде, один в Германии и один в Объединенных Арабских Эмиратах), случаев местной передачи не было. Последний случай внутригосударственного распространения был зафиксирован в 2019 году.
Несмотря на то, что против кори существует эффективная вакцина, в результате безответственной дезинформации число родителей, готовых защитить своих детей, уменьшилось. „В настоящее время в Эстонии насчитывается не менее 30 000 детей, которые не были привиты от этой болезни и поэтому после заражения могут оказаться в опасном для жизни состоянии. Это уже не далекая угроза, а реальность, на которую необходимо оперативно реагировать“, - предупредила главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.
Она пояснила, что прививки проводятся не только ради защиты собственного здоровья, но и для предотвращения вспышек заболеваний. „К сожалению, охват вакцинацией первой дозой вакцины MMR в Эстонии упал ниже 90 процентов, а второй дозой ниже 80 процентов, чего уже недостаточно для предотвращения внутренних вспышек. Недавний случай подтверждает, что опасность может подстерегать повсюду, и ближайшие дни покажут, будет ли больше случаев“, - сказала Филиппова.
В связи этим Департамент здоровья призывает родителей действовать быстро, если ребенок по какой-либо причине не был привит от кори. Проконсультировать по данному вопросу могут семейный врач или поставщик школьных медицинских услуг. Все вакцины, включенные в календарь прививок, для детей бесплатны.
Вакцинация возможна и в зрелом возрасте. Кроме этого, продлить прививочную защиту следует и тем жителям Эстонии, которые родились в период 1980-1992 гг., когда использовалась завезенная из России вакцина нестабильного качества. Для взрослых ревакцинация платная, консультацию можно получить у семейного врача.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2023 году в общей сложности был зарегистрирован 2361 случай заболевания корью в 23 странах Европы. Больше всего случаев кори было выявлено в Румынии (1755), а также в Австрии (186), Франции (118), Германии (82), Бельгии (69), Италии (44), Польше (37), Испании (13) и Швеции (11). В других европейских странах на одну страну выявлялось менее 10 случаев.
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