В Эстонии впервые за пять лет выявили случай заражения корью внутри страны

В детстве человек получил прививку от кори, но на основании года рождения можно предположить, что однократная доза вакцины, полученная в конце 60-х годов, не предотвратила заболевание.

Департамент здоровья выяснил обстоятельства заражения и людей, с которым больной находился в тесном контакте. Беспокойство вызвал тот факт, что речь идет о сотруднике дошкольного учреждения, но на данный момент случаев заражения, связанных с семьей или работой, не выявлено.

Департамент разослал медицинским работникам уведомление о необходимости уделять больше внимания пациентам с сыпью, поскольку нельзя исключать скрытого распространения кори внутри страны.

Корь находится под пристальным вниманием Департамента здоровья, поскольку это очень заразное вирусное заболевание. Один больной человек может заразить до 18 непривитых людей. Вирусное заболевание протекает с температурой выше 40 градусов, мелкопятнистой красной сыпью и увеличением лимфатических узлов. Могут возникнуть осложнения в виде воспаления уха, легких, а в более тяжелых случаях тканей головного мозга. Корь может быть опасна для жизни.

В Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори, и выявляемые инфекции обычно связаны с заражением во время путешествий. Например, в 2023 году было зафиксировано четыре привозных случая (два человека заразились в Таиланде, один в Германии и один в Объединенных Арабских Эмиратах), случаев местной передачи не было. Последний случай внутригосударственного распространения был зафиксирован в 2019 году.