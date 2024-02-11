Будущее транспортного сектора: в городах движение легковых автомобилей должно сократиться в два раза

Платформа сотрудничества различных секторов Rohetiiger подготовила уже третью программу действий, т. н. транспортную „Дорожную карту“, которая сосредоточится на сокращении выбросов парниковых газов. В отчете перед транспортным сектором поставлена амбициозная цель: к 2040 году снизить выбросы CO 2 на 90%. Именно такую цель ставит Еврокомиссия. Эстония хочет прийти к этой цели к 2050 году.