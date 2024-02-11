11.02.2024, 16:01
Будущее транспортного сектора: в городах движение легковых автомобилей должно сократиться в два раза(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
К 2040 году транспортный сектор должен существенно сократить выбросы парниковых газов. Как отмечается в отчете, подготовленном платформой сотрудничества Rohetiiger („Зеленый тигр“), добиться этой цели невозможно без государственной поддержки и развития сети общественного транспорта. Должно измениться и поведение людей, пишет „Зеленый портал“ Delfi.
Платформа сотрудничества различных секторов Rohetiiger подготовила уже третью программу действий, т. н. транспортную „Дорожную карту“, которая сосредоточится на сокращении выбросов парниковых газов. В отчете перед транспортным сектором поставлена амбициозная цель: к 2040 году снизить выбросы CO2 на 90%. Именно такую цель ставит Еврокомиссия. Эстония хочет прийти к этой цели к 2050 году.