В Минэкономики зреет план небывалого экономического роста. Скептики считают его нереальным(5)
Согласно плану министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, за следующие 11 лет мы удвоим размер экономики Эстонии. Скептики говорят, что это нереально. Но предприниматели хвалят министерство Рийсало за инициативу.
Издание Ärileht сделало на прошлой неделе обзор долгосрочного плана, составленного Министерством экономики и коммуникаций (MKM). Документ похож на голубую мечту предпринимателей. В нем обещается изменить всё то, за что предприниматели ругали государство и правительство. Венцом всему является цель удвоить экономику Эстонии к 2035 году. Политические конкуренты Рийсало говорят, что ему нужно вновь просчитать свое обещание. Это же нереально, чтобы наш экономический рост в ближайшие 10 лет составлял каждый год по 8-9%. Это просто невозможно.