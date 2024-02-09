В Минэкономики зреет план небывалого экономического роста. Скептики считают его нереальным

Издание Ärileht сделало на прошлой неделе обзор долгосрочного плана, составленного Министерством экономики и коммуникаций (MKM). Документ похож на голубую мечту предпринимателей. В нем обещается изменить всё то, за что предприниматели ругали государство и правительство. Венцом всему является цель удвоить экономику Эстонии к 2035 году. Политические конкуренты Рийсало говорят, что ему нужно вновь просчитать свое обещание. Это же нереально, чтобы наш экономический рост в ближайшие 10 лет составлял каждый год по 8-9%. Это просто невозможно.