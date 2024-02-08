От имени Delfi мошенники призывают читателей инвестировать в финансовую пирамиду. Не попадитесь!

„Жестокое убийство 21-летнего мужчины. Дело дошло до президента“ – с таким заголовком несколько дней назад вышла статья на некоем сайте , в углу которого размещен логотип Delfi (ссылка с него ведет на новостной портал в Литве). Автор этого материала с литовским именем Эрика Венкуте рассказывает о преступлении, настолько вопиющем, что, дескать, под свой личный контроль его взял президент Эстонии.

Для убедительности мошенники сделали коллаж из фотографий насупившегося Алара Кариса и группы подростков, избивающих лежачего человека. Последнюю позаимствовали из новости трехлетней давности о драке , которая произошла в российском городе Тверь.

По выдуманному сценарию, „компания Delfi“ берет интервью у безымянного, но близкого к расследованию, сотрудника полиции. Из ответов следует, что такой же неназванный мужчина, в неизвестном городе, решил заработать деньги через иностранную инвестиционную платформу. Для этого он собрал команду единомышленников. И когда дела пошли в гору, мужчина, как организатор и автор данной идеи, посчитал, что отныне всю прибыль он будет забирать себе. И это якобы привело к конфликту внутри компании и в конечном итоге, к убийству одного из участников.

Весь последующий текст сводится к бесстыдной рекламе инвестиционной платформы, которая по заверению мошенников, абсолютно легальная, а главное позволяет заработать огромные деньги.

И вновь, в качестве гаранта подлинности публикуется фотография Алара Кариса. В этот раз с более добродушным лицом, видимо, чтобы продемонстрировать, что президент одобряет сомнительную компанию.

Чтобы развеять все подозрения, ниже представлена фотография главного редактора телеканала „Дождь“ Тихона Дзядко, который подписан авторами статьи, как некий Эгонс Лавренц (Эгонс - относительно популярное имя в Латвии). Если вбить это имя и фамилию в поисковую строку Google, то не выдаст ни одного результата.

Выписка со счета также липовая. Подлинный в ней только адрес, да и тот ведет в столичную пиццерию La Prima Pizza.