Успел вовремя: охранник спас двухлетнего ребенка и его отца

Пресс-служба охранной фирмы рассказала, что сигналы пожарной тревоги продолжали поступать, поэтому центр управления снова связался с женщиной. Она решила, что все же необходимо выслать патруль, так как мужчина должен был находиться дома с двухлетним ребенком.

Когда патрульный охранник прибыл на место, дверь подъезда была заперта, однако он позвонил по домофону соседям, и они впустили его.

„Я побежал к квартире на пятом этаже и все время слышал сигнал датчика. Дверь квартиры была не заперта, и я смог ее открыть. Оттуда сразу повалил дым, в дыму была вся квартира. Я быстро осмотрелся и нашел в одной комнате спящего мужчину и двухлетнего ребенка. Я стал сильно трясти мужчина, чтобы разбудить. Мы взяли ребенка, и я вывел их из квартиры. Потом я вернулся в квартиру и нашел на включенной плите кастрюлю со сгоревшей едой. Я выключил плиту и поставил кастрюлю в раковину“, – рассказал патрульный охранник G4S (Вейко Вайксоо).

Далее охранник открыл окна, чтобы проветрить квартиру. Прибывшая на место происшествия скорая помощь осмотрела отца и ребенка. Поскольку они спали в помещении, где был угарный газ, ребенка и мужчину увезли в больницу для того, чтобы понаблюдать за состоянием их здоровья.

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