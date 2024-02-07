ГРАФИК | Оливковое масло подорожало на 52%. Смотрите, как выросли цены за год!

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с январем 2023 года в январе на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также жильем, каждое из них составило почти четверть от общего повышения индекса. „По сравнению с январем прошлого года оливковое масло подорожало на 52,2%, цены на другие масла снизились на 20,2%“, — добавила Трасанов.

Бензин был дешевле на 3,8% и дизельное топливо — на 11,2%.

По сравнению с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен в январе более всего повлияло, с одной стороны, подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти половину от общего повышения, с другой — распродажи одежды и обуви, а также более дешевые турпакеты.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен весы и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2023 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100. Помимо изменения индекса потребительских цен по группам товаров, в таблице за январь 2024 года представлены как структура расходов, использованная в 2023 году, так и обновленная структура расходов, использованная при расчете индекса начиная с января 2024 года, т.е. вес групп товаров.

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