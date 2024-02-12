Новости Эстонии
12.02.2024, 10:36

Цифровое поколение: дети с гаджетами в руках не умеют говорить

 (10)

Вручая малышу чуть ли не с пеленок гаджет в руки, родители рискуют тем, что ребенок не научится как следует говорить, пишет Eesti Päevaleht.

В последние годы учителя детских садов и логопеды обращают внимание на то, что появляется все больше детей с отставанием в речевом развитии. Задержка речи может быть вызвана разными причинами, в том числе генетическими или клиническими, избежать которых родители не могут. Но родителям вполне по силам не позволять детям подолгу играть в смартфоне или планшете.

„В детских учреждениях стало заметно больше детей, у которых усвоение навыков устной речи значительно запаздывает“, - сказала лектор Таллиннского университета по педагогической психологии Ынне Уус (степень PhD). Эта тенденция знакома ей и по опыту работы семейным терапевтом и клиническим психологом в Таллиннской детской больнице. Особенно остро проблема, связанная с задержкой речевого развития у детей, стоит последние пять лет.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии