Цифровое поколение: дети с гаджетами в руках не умеют говорить

В последние годы учителя детских садов и логопеды обращают внимание на то, что появляется все больше детей с отставанием в речевом развитии. Задержка речи может быть вызвана разными причинами, в том числе генетическими или клиническими, избежать которых родители не могут. Но родителям вполне по силам не позволять детям подолгу играть в смартфоне или планшете.