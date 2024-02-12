12.02.2024, 10:36
Цифровое поколение: дети с гаджетами в руках не умеют говорить(10)
Вручая малышу чуть ли не с пеленок гаджет в руки, родители рискуют тем, что ребенок не научится как следует говорить, пишет Eesti Päevaleht.
В последние годы учителя детских садов и логопеды обращают внимание на то, что появляется все больше детей с отставанием в речевом развитии. Задержка речи может быть вызвана разными причинами, в том числе генетическими или клиническими, избежать которых родители не могут. Но родителям вполне по силам не позволять детям подолгу играть в смартфоне или планшете.