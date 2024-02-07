Новости Эстонии
07.02.2024, 10:55

Рейтинги партий: центристы теряют поддержку, социал-демократы набирают популярность

 
Митинг учителей. 22.01.2024. На переднем плане Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт.
Митинг учителей. 22.01.2024. На переднем плане Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

НКО „Институт общественных исследований“ и фирма Norstat Eesti каждую неделю проводят опросы с целью изучения партийных предпочтений. Судя по последним результатам, партию Isamaa поддерживают 26,4%, Консервативную народную партию Эстонии 18,4% и Партию реформ 16,7% граждан, обладающих правом голоса.

Последние сводные данные отражают период с 8 января по 2 февраля января, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

Разрыв между лидирующей Isamaa и занимающей второе место EKRE составляет 8 процентных пункта. Партия реформ, занимающая третье место, отстает от EKRE на 1,7 процентных пункта. Рейтинг Социал-демократической партии сравнялся с рейтингом Партии реформ, за неделю поддержка соцдемов выросла на 1,2 процентных пункта, за пять недель — на 6 процентных пунктов.

Рейтинг партии реформ находится на самом низком и рейтинг Социал-демократической партии на самом высоком уровне, начиная с 2019 года, когда фирма Norstat стала проводить опросы, касающиеся партийных предпочтений.

Далее следуют Центристская партия (11,4%) и Eesti 200 (5,6%). За неделю поддержка центристов снизилась на 3,8 процентных пункта, она еще никогда не была такой низкой в рейтингах партий, определяемых Norstat. В последний раз рейтинг Eesti 200 были ниже нынешнего в конце 2019 года, т. е. немногим более четырех лет назад.

Коалиционные партии поддерживают 39%, оппозиционные партии 56,2% респондентов.

Рейтинги партий.12.01.2024 - 02.02.2024
Возможное распределение мест в парламенте. 02.02.2024

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