Рейтинги партий: центристы теряют поддержку, социал-демократы набирают популярность

Последние сводные данные отражают период с 8 января по 2 февраля января, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

Разрыв между лидирующей Isamaa и занимающей второе место EKRE составляет 8 процентных пункта. Партия реформ, занимающая третье место, отстает от EKRE на 1,7 процентных пункта. Рейтинг Социал-демократической партии сравнялся с рейтингом Партии реформ, за неделю поддержка соцдемов выросла на 1,2 процентных пункта, за пять недель — на 6 процентных пунктов.

Рейтинг партии реформ находится на самом низком и рейтинг Социал-демократической партии на самом высоком уровне, начиная с 2019 года, когда фирма Norstat стала проводить опросы, касающиеся партийных предпочтений.

Далее следуют Центристская партия (11,4%) и Eesti 200 (5,6%). За неделю поддержка центристов снизилась на 3,8 процентных пункта, она еще никогда не была такой низкой в рейтингах партий, определяемых Norstat. В последний раз рейтинг Eesti 200 были ниже нынешнего в конце 2019 года, т. е. немногим более четырех лет назад.

Коалиционные партии поддерживают 39%, оппозиционные партии 56,2% респондентов.

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