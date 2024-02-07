В январе эстонские фирмы и учреждения известили о намерении сократить почти 450 рабочих мест

„Наибольшее количество сокращений по-прежнему приходится на обрабатывающий сектор. В январе восемь занятых в этой сфере предприятий сообщили о коллективных сокращениях. А о самых крупных коллективных сокращения в январе уведомили Тартуская тюрьма и компания Eesti Post - первая намерена сократить 102, вторая - 75 человек“, - прокомментировали порталу RusERR в пресс-службе Кассы по безработице.

Предприятия еще могут изменить первичные сообщения о сокращении, поэтому общее число может уменьшиться.

В статистике безработных сокращаемые обычно также появляются с задержкой, поскольку от подачи уведомления о сокращении до фактического завершения трудовых отношений проходит некоторое время - например, Тартуская тюрьма по факту сократит персонал 30 июня.

„Надеюсь, что некоторые цифры окажутся ниже. В феврале сообщений о коллективных сокращениях пока не поступало“, - заметила руководитель пресс-службы Кассы по безработице Анника Коппель.

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