Два водителя оказались в больнице из-за чужих ошибок

В 09.32 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на 3-м километре шоссе Лауласмаа – Лохусалу. 61-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Dacia Logan, съехала с дороги в сугроб. Водителя доставили в больницу.

В 14.03 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Тонди и Сеэби. 27-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Ford Mondeo, не уступил дорогу следовавшему по главной дороге легковому автомобилю Hyundai I30, за рулем которого находился 25-летний мужчина. Водителя Hyundai доставили в больницу.

В 13.25 произошло дорожное происшествие в деревне Савиранна волости Йыэляхтме Харьюского уезда у дома по Савиранна теэ, 130. По первоначальным данным, автомобиль Audi A4, которым управлял 60-летний мужчина, отклонился на левую полосу движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen ID.4 Pro, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Водителя Audi доставили в больницу.

В 18.03 произошло дорожное происшествие в Таллинне на Эхитаяте те у дома по Вильде теэ, 114. По первоначальным данным, автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 39-летний мужчина, остановился позади остановившегося перед ним автомобиля Citroen. Затем водитель Toyota Avensis стал перестраиваться и столкнулся с объезжавшим его слева легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 57-летний мужчина. От полученного удара автомобиль врезался в остановившийся впереди Citroen C4 Picasso, которым управляла 21-летняя женщина. Водителя Citroen доставили в больницу.

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