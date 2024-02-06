Полиция сообщила подробности: новорожденный ребенок был найден мертвым. Поиски пропавшей матери продолжаются

„Полиция получила вчера, 5 февраля, сообщение, что в селе Сууре-Ляхтру (волость Ляэне-Нигула, Ляэнемаа) найден труп новорожденного ребенка. Безжизненное тело младенца нашла собака информатора и притащила находку к дому. Полиция немедленно отреагировала на вызов и начала поиски матери новорожденного.

Самая важная сейчас наша задача — найти мать ребенка, которая, насколько известно, не обращалась за врачебной помощью в больницу, она может нуждаться в срочной помощи.

Вчера вечером и ночью полицейские осмотрели как территорию района, где был обнаружен младенец, так и находящиеся там здания. Мы использовали вчера и сегодня для этого как служебных собак, так и дроны. Кроме того, мы собрали информацию от местных жителей, связались с больницами и семейными врачами, чтобы установить личность женщины или ее возможное местонахождение.

Мы собрали в районе всевозможные следы и надеемся, что назначенные экспертизы дадут нам необходимую информацию для поиска женщины. Но получение результатов займет время.

Мы продолжаем собирать дополнительную информацию, просматриваем записи имеющихся в районе камер наблюдения, устанавливаем лиц, которые могли бы дать полиции дополнительную информацию о матери ребенка.

Мы получили несколько наводок, но проведенные в Ляэнемаа и Харьюмаа проверки показали, что речь не идет о разыскиваемой женщине.

Мы будем благодарны за любую информацию, все поступающие нам сигналы будут проверены. Ваша информация может спасти человеческую жизнь!

К настоящему моменту полиции неизвестно, кто является матерью ребенка, поэтому у нас нет возможности дать описание женщины. По-прежнему просим помощи от всех, кто обладает информацией о том, кто может быть матерью ребенка, и ждем информации от тех, кто вчера в первой половине дня заметил в районе происшествия что-либо подозрительное. Сообщайте об этом по телефону 5198 9886 или 112“, - сказал представитель правоохранительных органов.