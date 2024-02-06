ЧП и криминал
06.02.2024, 18:56

Полиция сообщила подробности: новорожденный ребенок был найден мертвым. Поиски пропавшей матери продолжаются

 (2)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Начальник Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин во вторник вечером сообщил подробности громкого дела с обнаружением вчера в Ляэнемаа трупа новорожденного.

Полиция получила вчера, 5 февраля, сообщение, что в селе Сууре-Ляхтру (волость Ляэне-Нигула, Ляэнемаа) найден труп новорожденного ребенка. Безжизненное тело младенца нашла собака информатора и притащила находку к дому. Полиция немедленно отреагировала на вызов и начала поиски матери новорожденного.

Самая важная сейчас наша задача — найти мать ребенка, которая, насколько известно, не обращалась за врачебной помощью в больницу, она может нуждаться в срочной помощи.

Вчера вечером и ночью полицейские осмотрели как территорию района, где был обнаружен младенец, так и находящиеся там здания. Мы использовали вчера и сегодня для этого как служебных собак, так и дроны. Кроме того, мы собрали информацию от местных жителей, связались с больницами и семейными врачами, чтобы установить личность женщины или ее возможное местонахождение.

Мы собрали в районе всевозможные следы и надеемся, что назначенные экспертизы дадут нам необходимую информацию для поиска женщины. Но получение результатов займет время.

Мы продолжаем собирать дополнительную информацию, просматриваем записи имеющихся в районе камер наблюдения, устанавливаем лиц, которые могли бы дать полиции дополнительную информацию о матери ребенка.

Мы получили несколько наводок, но проведенные в Ляэнемаа и Харьюмаа проверки показали, что речь не идет о разыскиваемой женщине.

Мы будем благодарны за любую информацию, все поступающие нам сигналы будут проверены. Ваша информация может спасти человеческую жизнь!

К настоящему моменту полиции неизвестно, кто является матерью ребенка, поэтому у нас нет возможности дать описание женщины. По-прежнему просим помощи от всех, кто обладает информацией о том, кто может быть матерью ребенка, и ждем информации от тех, кто вчера в первой половине дня заметил в районе происшествия что-либо подозрительное. Сообщайте об этом по телефону 5198 9886 или 112“, - сказал представитель правоохранительных органов.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Следствием руководит Ляэнеская окружная прокуратура.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии