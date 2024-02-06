Кая Каллас: разрабатывается законопроект, который упорядочит вопросы пребывания, проживания и работы в Эстонии иностранцев

Подавшие запрос Тынис Лукас , Хелир-Валдор Сеэдер и Март Маастик хотели бы знать, сколько в настоящее время в Эстонию въезжает иностранцев разных категорий, и нужно ли, по мнению правительства, ограничить иммиграцию или, наоборот, содействовать переселению.

Как сказала Каллас, каждый год правительство определяет иммиграционную квоту, на 2024 год она составит 1303 человека, и она меньше, чем в 2023 году.