Новости Эстонии
06.02.2024, 19:45

Кая Каллас: разрабатывается законопроект, который упорядочит вопросы пребывания, проживания и работы в Эстонии иностранцев

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Пресс-конференция правительства. Кая Каллас.
Пресс-конференция правительства. Кая Каллас.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас ответила в парламенте на запрос, касающийся иммиграции, пишет Delfi.

Подавшие запрос Тынис Лукас, Хелир-Валдор Сеэдер и Март Маастик хотели бы знать, сколько в настоящее время в Эстонию въезжает иностранцев разных категорий, и нужно ли, по мнению правительства, ограничить иммиграцию или, наоборот, содействовать переселению.

Как сказала Каллас, каждый год правительство определяет иммиграционную квоту, на 2024 год она составит 1303 человека, и она меньше, чем в 2023 году.

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