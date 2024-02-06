06.02.2024, 19:45
Кая Каллас: разрабатывается законопроект, который упорядочит вопросы пребывания, проживания и работы в Эстонии иностранцев(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас ответила в парламенте на запрос, касающийся иммиграции, пишет Delfi.
Подавшие запрос Тынис Лукас, Хелир-Валдор Сеэдер и Март Маастик хотели бы знать, сколько в настоящее время в Эстонию въезжает иностранцев разных категорий, и нужно ли, по мнению правительства, ограничить иммиграцию или, наоборот, содействовать переселению.