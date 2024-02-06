В столичном Ласнамяэ женщина напала с ножом на прохожих, пострадали двое

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Реэлика Ратассепп сообщила Delfi, что Департамент полиции и погранохраны возбудил уголовное дело в отношении 20-летней женщины, которая, по предварительным данным, напала вчера с ножом на 53-летнюю женщину.

По словам прокурора, в ходе нападения пострадавшая получила несколько колотых ран и была доставлена на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В ходе инцидента легкое повреждение получил и мужчина, который стал свидетелем нападения и вмешался.

Полиция задержала 20-летнюю женщину на месте преступления.

Мотив нападения пока неизвестен.

„Все обстоятельства происшествия будут выясняться в ходе возбужденного уголовного дела, которое расследует под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры отдел по борьбе с преступлениями против личности Криминального бюро Пыхьяской префектуры“, - сказала прокурор.

Завтра выяснится, будет ли задержанная женщина взята на время следствия под стражу.

Будет дополняться по мере поступления новой информации.

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