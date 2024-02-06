В столичном Ласнамяэ женщина напала с ножом на прохожих, пострадали двое(11)
В таллиннском районе Ласнамяэ в понедельник (5.02) вечером в результате нападения женщины на прохожих телесные повреждения получили два человека.
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Реэлика Ратассепп сообщила Delfi, что Департамент полиции и погранохраны возбудил уголовное дело в отношении 20-летней женщины, которая, по предварительным данным, напала вчера с ножом на 53-летнюю женщину.
По словам прокурора, в ходе нападения пострадавшая получила несколько колотых ран и была доставлена на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В ходе инцидента легкое повреждение получил и мужчина, который стал свидетелем нападения и вмешался.
Полиция задержала 20-летнюю женщину на месте преступления.
Мотив нападения пока неизвестен.
„Все обстоятельства происшествия будут выясняться в ходе возбужденного уголовного дела, которое расследует под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры отдел по борьбе с преступлениями против личности Криминального бюро Пыхьяской префектуры“, - сказала прокурор.
Завтра выяснится, будет ли задержанная женщина взята на время следствия под стражу.
Будет дополняться по мере поступления новой информации.
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