Обувь за 21 521 евро: как аферисты выманивают у жителей Эстонии деньги

Помните, что с помощью ПИН-кодов вы не отменяете действия, а подтверждаете. Это очень важные цифры, которые нельзя вводить, если сомневаетесь в правильности действий. К тому же их нельзя передавать никому из третьих лиц, даже близким родственника. Это касается и личного кода, и пароля пользователя;

Не позволяйте никому изучать данные на вашем компьютере. Иногда злоумышленники звонят от имени Google, например, и сообщают, что ваш компьютер подвергся атаке вирусов. Вас просят скачать программу TeamViewer, благодаря которой они получают удаленный доступ к вашим файлам. В компьютере хранятся важные данные, документы и пароли. Если нужна помощь, то следует обратиться к специалисту, который сможет вам помочь на месте;

Если вам прислали документ, то обязательно свяжитесь с тем, кто этот документ издал и предоставил. Позвоните по номеру телефона, указанному на официальном сайте, и узнайте, точно ли вы имеете к этому отношение. Если вы опасаетесь наткнуться на поддельный сайт, то позвоните по бесплатному номеру 112. Это самый верный путь. Там вам точно скажут – мошенническая это схема или нет, либо перенаправят к тому, кто поможет. Также обращайте внимание на текст. Если вы видите грамматические ошибки, то стоит усомниться в подлинности документа. И проверьте, существуют ли структуры, указанные в документе;

Если вы хорошо владеете эстонским языком, то используйте его в разговоре. Тем более, если вам звонят из банка или представители силовых структур. Мошенники чаще всего используют в качестве языка общения – русский. Если перейти на эстонский язык, то, как правило, обман быстро вскрывается, и на этом диалог заканчивается;