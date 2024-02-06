Новости Эстонии
06.02.2024, 21:15

Обувь за 21 521 евро: как аферисты выманивают у жителей Эстонии деньги

 
Потенциальную жертву просят под разными предлогами установить на мобильной телефон AnyDesk
Потенциальную жертву просят под разными предлогами установить на мобильной телефон AnyDesk
ФОТО: Tehisaru Midjourney.com, Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

Во вторник, 6 февраля, на странице Департамента полиции и погранохраны в социальной сети Facebook публиковали информацию, поступившую в полицию о разных видах мошенничества. RusDelfi подготовил подборку наиболее удивительных.

По данным полиции, каждый год жертвами мошенников становятся примерно 1500 человек, а общий причиненный им ущерб исчисляется миллионами. Сегодняшние случаи лишь подчеркивают масштабы этой проблемы.

Одна из уловок, которой пользуются аферисты, заключается в том, что потенциальную жертву просят под разными предлогами установить на мобильной телефон AnyDesk, приложение для быстрого удаленного доступа.

Например, сегодня жительнице Таллинна позвонил лжеполицейский и сообщил, что на ее имя пытаются взять кредит. Затем звонок был якобы переадресован сотруднику банка, который попросил женщину установить программу AnyDesk на ее смартфон и подтвердить транзакцию с помощью PIN-кода. Обманным путем была заказана виртуальная карта, и со счета заявителя сняли 10 000 евро.

В другом случае звонивший представился брокером и рекомендовал человеку заняться инвестициями на фондовом рынке. Обманутый тоже установил на свое устройство AnyDesk и подтвердил транзакцию с помощью PIN-кода. Ущерб составил 14 300 евро.

Сегодня мошенникам удалось таким образом выманить у доверчивых граждан денег на сумму не менее 45 000 евро. И это только за первую половину дня.

Бывает, что обман вскрывается не сразу. Так, в январе этого года жителю столицы предложили работу через Telegram. Его убедили, что предполагаемый работодатель обязательно должен знать его коды от Smart-ID. Позже выяснилось, что на имя несостоявшегося работника был взят кредит в размере 10 000 евро.

Нередко люди натыкаются на мошенников, когда решают продать свои вещи. В частности, жительница Таллинна продавала лыжные ботинки на Marketplace. Вскоре с ней связался покупатель, который утверждал, что оплатил все заранее через Omniva и прислал ссылку. Женщина перешла по ней. В открывшемся сайте ей предлагали подтвердить сделку с помощью PIN-кода. В итоге женщина лишилась 4999 евро.

Пожалуй, рекордный убыток понес сегодня житель волости Харку, который тоже продавал обувь на Marketplace. Он получил письмо от потенциального покупателя. Мошенник прислал продавцу ссылку на якобы посылочный автомат DPD. Заявитель подтвердил данные на сайте с помощью PIN-кодов. Ущерб составил 21 521 евро.

В полицейскую сводку попадали и такие случаи, где людям удавалось распознать мошенников в самом начале разговора и тем самым избежать финансовых потерь. Кристьян рассказывает, что, ответив на телефонный звонок, он услышал следующую фразу: „Говорит эстонская полиция“. Кристьян нецензурно обругал звонившего и повесил трубку. Через минуту поступил другой звонок с другого номера: „Как вы разговариваете с эстонской полицией, - доносилось из динамика, - Вы посылаете...“ Кристьян и в этот раз не дал договорить.

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, жертвой может стать каждый. За этим мошенничеством стоят организованные преступные группировки, которые ведут свою деятельность не в Эстонии. Но защитить себя от мошенников можно, например, если не вводить свои PIN-коды по просьбе звонящего и не давать данные банковских карт на сайте, куда вы попали, нажав на ссылку.

Как не попасться на уловки мошенников

  • Помните, что с помощью ПИН-кодов вы не отменяете действия, а подтверждаете. Это очень важные цифры, которые нельзя вводить, если сомневаетесь в правильности действий. К тому же их нельзя передавать никому из третьих лиц, даже близким родственника. Это касается и личного кода, и пароля пользователя;

  • Не позволяйте никому изучать данные на вашем компьютере. Иногда злоумышленники звонят от имени Google, например, и сообщают, что ваш компьютер подвергся атаке вирусов. Вас просят скачать программу TeamViewer, благодаря которой они получают удаленный доступ к вашим файлам. В компьютере хранятся важные данные, документы и пароли. Если нужна помощь, то следует обратиться к специалисту, который сможет вам помочь на месте;

  • Если вам прислали документ, то обязательно свяжитесь с тем, кто этот документ издал и предоставил. Позвоните по номеру телефона, указанному на официальном сайте, и узнайте, точно ли вы имеете к этому отношение. Если вы опасаетесь наткнуться на поддельный сайт, то позвоните по бесплатному номеру 112. Это самый верный путь. Там вам точно скажут – мошенническая это схема или нет, либо перенаправят к тому, кто поможет. Также обращайте внимание на текст. Если вы видите грамматические ошибки, то стоит усомниться в подлинности документа. И проверьте, существуют ли структуры, указанные в документе;

  • Если вы хорошо владеете эстонским языком, то используйте его в разговоре. Тем более, если вам звонят из банка или представители силовых структур. Мошенники чаще всего используют в качестве языка общения – русский. Если перейти на эстонский язык, то, как правило, обман быстро вскрывается, и на этом диалог заканчивается;

  • Если вы распознали в собеседнике мошенника, то прекратите разговор и сообщите о нем в полицию. Для полиции очень важно, чтобы люди сообщали о подобных контактах. Тогда у них есть представление, насколько массовое это явление. Исходя из информации они могут выстроить свою работу по предотвращению подобных преступлений.

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