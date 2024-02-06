Обувь за 21 521 евро: как аферисты выманивают у жителей Эстонии деньги
Во вторник, 6 февраля, на странице Департамента полиции и погранохраны в социальной сети Facebook публиковали информацию, поступившую в полицию о разных видах мошенничества. RusDelfi подготовил подборку наиболее удивительных.
По данным полиции, каждый год жертвами мошенников становятся примерно 1500 человек, а общий причиненный им ущерб исчисляется миллионами. Сегодняшние случаи лишь подчеркивают масштабы этой проблемы.
Одна из уловок, которой пользуются аферисты, заключается в том, что потенциальную жертву просят под разными предлогами установить на мобильной телефон AnyDesk, приложение для быстрого удаленного доступа.
Например, сегодня жительнице Таллинна позвонил лжеполицейский и сообщил, что на ее имя пытаются взять кредит. Затем звонок был якобы переадресован сотруднику банка, который попросил женщину установить программу AnyDesk на ее смартфон и подтвердить транзакцию с помощью PIN-кода. Обманным путем была заказана виртуальная карта, и со счета заявителя сняли 10 000 евро.
В другом случае звонивший представился брокером и рекомендовал человеку заняться инвестициями на фондовом рынке. Обманутый тоже установил на свое устройство AnyDesk и подтвердил транзакцию с помощью PIN-кода. Ущерб составил 14 300 евро.
Сегодня мошенникам удалось таким образом выманить у доверчивых граждан денег на сумму не менее 45 000 евро. И это только за первую половину дня.
Бывает, что обман вскрывается не сразу. Так, в январе этого года жителю столицы предложили работу через Telegram. Его убедили, что предполагаемый работодатель обязательно должен знать его коды от Smart-ID. Позже выяснилось, что на имя несостоявшегося работника был взят кредит в размере 10 000 евро.
Нередко люди натыкаются на мошенников, когда решают продать свои вещи. В частности, жительница Таллинна продавала лыжные ботинки на Marketplace. Вскоре с ней связался покупатель, который утверждал, что оплатил все заранее через Omniva и прислал ссылку. Женщина перешла по ней. В открывшемся сайте ей предлагали подтвердить сделку с помощью PIN-кода. В итоге женщина лишилась 4999 евро.
Пожалуй, рекордный убыток понес сегодня житель волости Харку, который тоже продавал обувь на Marketplace. Он получил письмо от потенциального покупателя. Мошенник прислал продавцу ссылку на якобы посылочный автомат DPD. Заявитель подтвердил данные на сайте с помощью PIN-кодов. Ущерб составил 21 521 евро.
В полицейскую сводку попадали и такие случаи, где людям удавалось распознать мошенников в самом начале разговора и тем самым избежать финансовых потерь. Кристьян рассказывает, что, ответив на телефонный звонок, он услышал следующую фразу: „Говорит эстонская полиция“. Кристьян нецензурно обругал звонившего и повесил трубку. Через минуту поступил другой звонок с другого номера: „Как вы разговариваете с эстонской полицией, - доносилось из динамика, - Вы посылаете...“ Кристьян и в этот раз не дал договорить.
По словам капитана полиции Маарьи Пунак, жертвой может стать каждый. За этим мошенничеством стоят организованные преступные группировки, которые ведут свою деятельность не в Эстонии. Но защитить себя от мошенников можно, например, если не вводить свои PIN-коды по просьбе звонящего и не давать данные банковских карт на сайте, куда вы попали, нажав на ссылку.
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