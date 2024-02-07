ВИДЕООПРОС | Таллиннцы о ценах на продукты: подорожали памперсы, сладкое, кофе и сигареты

Участвующая в опросе женщина рассказывает, что заметила значительное повышение цен на некоторые продукты. „Цены поднимаются и поднимаются, вот например кофе, много лет был 1,99, сейчас — 2,19. Продолжаю покупать, потому что привыкла, можно, конечно, сменить. Пенсионеру, если он живет один, не выжить“.

О том, что подорожали сигареты, рассказывает другая наша собеседница. „В принципе все подорожало — на все достаточно большая цена. Поднялась цена на мясо, колбасу и на сыр — раза в полтора“.

Женщина признается, что стала покупать меньше сладкого. Курить пока не бросила, но стала делать это меньше, отмечает еще одна жительница Таллинна.

Мама четверых детей рассказывает, что поднялись цены на хлопья для детей, сладкое. „Шоколадное масло раньше было два евро с копейкам, сейчас — выросло до 5 евро. Приходится детям сладкое покупать реже“. Памперсы тоже подорожали, отмечает молодая мама. „Уходит две упаковки в месяц. В садике просят памперсами с трусиками — они дороже, чем обычные. Раньше я тратила на памперсы около 25 евро, не больше. Сейчас выходит 45–50 евро“.

Подробности — в нашем видеоопросе.

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