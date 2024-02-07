Машины какой марки чаще всего угоняют в Эстонии? Полиция напомнила самый простой способ обезопасить автомобиль(1)
Несмотря на то, что количество угонов автомобилей в последние годы значительно сократилось, этот вид преступлений все равно никуда не исчез: в прошлом году по всей Эстонии было угнано 69 автомобилей, и средняя сумма такого ущерба, возмещенного страховой компанией ERGO, остается на уровне 20 000 евро.
„С помощью электронного устройства злоумышленник открывает двери транспортного средства, заводит его и уезжает“, – описывает типичную последовательность действий при угоне руководитель отдела по транспортным ущербам ERGO Райдо Орулайд.
По его словам, копирование сигнала ключа, а затем уже открытие дверей автомобиля и запуск двигателя является самым распространенным методом угона. „Для предотвращения угона автомобиля самое главное – запереть двери автомобиля и хранить ключи от машины в надежном месте. По возможности стоит держать электронный ключ от автомобиля подальше от наружных дверей и окон, и желательно положить его, например, в металлическую коробку, которая будет препятствовать доступу к сигналу ключа“, – подтвердил Тимо Рейнталь, руководитель следственного отдела Тартуского полицейского отделения.
Орулайд считает, что лучшим способом защитить свой автомобиль является комбинирование различных средств. „Например, к заводскому иммобилайзеру можно добавить еще один. Кроме того, очень надежными средствами являются независимые от электроники секретные замки и всевозможные механические переключатели“, – отметил Орулайд. По его словам, с их помощью можно отключать электрическое соединение различных устройств, например топливного насоса. Такие приспособления сложно и долго искать, и их невозможно просто взломать электронным способом. „Чем больше времени требуется для запуска автомобиля, тем больше вероятность того, что он не будет угнан, поскольку обычно у воров нет времени искать разные секретные замки“, – резюмировал Орулайд меры по предотвращению угона.
По словам Орулайда, средний ущерб от угона автомобиля остается на уровне 20 000 евро, а сумма крупнейшего страхового возмещения в прошлом году составила 30 000 евро. „Риск кражи обязательно должен быть указан в полисе каско“, – уточнил Орулайд.
В результате эффективной работы полиции существенно уменьшились и страховые возмещения за угнанные автомобили. „Если в 2017–2019 годах в среднем совершалось три угона автомобилей в месяц, то в 2020 году количество угонов значительно сократилось, составив всего лишь 15 (за год). В 2017–2019 годах мы выплачивали за угнанные автомобили в среднем 550 000 евро в год, а в 2020 году уже вдвое меньше“, – отметил Орулайд.
Согласно статистике страховой компании ERGO, в последнее время угоны автомобилей значительно чаще совершаются вблизи южной границы Эстонии, откуда злоумышленники надеются быстро сбежать из страны с ценными машинами. Согласно данным полиции, в прошлом году в Тартумаа было угнано восемь автомобилей, а годом ранее – четыре. В Пярнумаа было угнано шесть автомобилей по сравнению с одним в 2022 году. Всего в прошлом году в Эстонии было угнано 69 автомобилей, из них 43 – в Харьюмаа. Самыми угоняемыми марками автомобилей за последние пять лет являются BMW (33 угона), Mercedes-Benz (30), Volkswagen (30), Toyota (22) и Audi (20).
„Угоны, совершаемые профессиональными автоугонщиками, достаточно редки, они происходят волнами и связаны с деятельностью угонщиков из Литвы“, – рассказал Тимо Рейнталь. По его словам, сложнее всего иметь дело с профессиональными организованными преступниками, которые быстро доставляют автомобиль в другую европейскую страну или в третьи страны, и уже там перепродают машину или разбирают ее на части.
За последние пять лет в Эстонии был украден 21 автомобиль стоимостью более 20 000 евро. В случае более дешевых автомобилей (стоимостью 500–3000 евро) угону зачастую способствует то, что водитель не запер двери машины и оставил ключ в зажигании, или же ситуация, когда машина долго стоит без движения. Такой автомобиль поднимается на прицеп и далее отправляется либо на металлолом, либо в мастерские на запчасти. На автомобили среднего ценового класса приходится лишь небольшая доля всех угонов. Как пояснил Рейнталь, ключи машин от таких нередко сначала крадут в каком-нибудь общественном месте, например, в баре или ночном клубе.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.