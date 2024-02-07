Машины какой марки чаще всего угоняют в Эстонии? Полиция напомнила самый простой способ обезопасить автомобиль

„С помощью электронного устройства злоумышленник открывает двери транспортного средства, заводит его и уезжает“, – описывает типичную последовательность действий при угоне руководитель отдела по транспортным ущербам ERGO Райдо Орулайд.

По его словам, копирование сигнала ключа, а затем уже открытие дверей автомобиля и запуск двигателя является самым распространенным методом угона. „Для предотвращения угона автомобиля самое главное – запереть двери автомобиля и хранить ключи от машины в надежном месте. По возможности стоит держать электронный ключ от автомобиля подальше от наружных дверей и окон, и желательно положить его, например, в металлическую коробку, которая будет препятствовать доступу к сигналу ключа“, – подтвердил Тимо Рейнталь, руководитель следственного отдела Тартуского полицейского отделения.

Орулайд считает, что лучшим способом защитить свой автомобиль является комбинирование различных средств. „Например, к заводскому иммобилайзеру можно добавить еще один. Кроме того, очень надежными средствами являются независимые от электроники секретные замки и всевозможные механические переключатели“, – отметил Орулайд. По его словам, с их помощью можно отключать электрическое соединение различных устройств, например топливного насоса. Такие приспособления сложно и долго искать, и их невозможно просто взломать электронным способом. „Чем больше времени требуется для запуска автомобиля, тем больше вероятность того, что он не будет угнан, поскольку обычно у воров нет времени искать разные секретные замки“, – резюмировал Орулайд меры по предотвращению угона.

По словам Орулайда, средний ущерб от угона автомобиля остается на уровне 20 000 евро, а сумма крупнейшего страхового возмещения в прошлом году составила 30 000 евро. „Риск кражи обязательно должен быть указан в полисе каско“, – уточнил Орулайд.