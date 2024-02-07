Лаури Лаатс: реформисты соврали людям про „незначительный рост цен“

“Мы неоднократно подчеркивали, что разговоры реформистов о минимальном росте цен не имеют никакого отношения к реальной ситуации. Свежая статистика показывает, что инфляция в январе была гораздо выше, чем прогнозировало правительство. Институт конъюнктуры назвал причины столь высокой инфляции, одна из них – повышение налогов. В 2022 году количество проживающих в абсолютной бедности выросло в два с половиной раза, учитывая сегодняшние экономические показатели, можно предположить, что социальное неравенство будет лишь усугубляться“, - передает слова депутата пресс-служба парламентской фракции Центристской партии.

По оценке Лаатса, нет оснований надеяться, что инфляция в ближайшее время снизится, так как с 1 мая на 7% вырастет акциз на топливо, на 20% акциз на природный газ и на 45% акциз на электричество, что повлечет за собой дальнейший рост индекса потребительских цен.

„Эстония приближается к социально-экономической катастрофе. Экономика страны падала два года подряд, объемы промышленного производства сократились в прошлом году более чем на 10%, а безработица с сентября 2023 года неуклонно росла, и на сегодняшний день у нас около 56 000 зарегистрированных безработных“, - сказал Лаатс.

Он добавил, что у правительства отсутствует план спасения экономики и борьбы с ростом цен. „Министр экономики Тийт Рийсало на днях пообещал, что объем экономики Эстонии к 2035 году увеличится в два раза, однако люди и предприятия нуждаются в срочных и эффективных решениях. Нынешняя коалиция вполне могла бы ввести налог на прибыль банков, снизить налог с оборота на продукты питания и разработать меры поддержки для энергоемких промышленных предприятий“, - подчеркнул Лаатс.

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