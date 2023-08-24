В ЕС договорились о правилах для ИИ: предусмотрены миллионные штрафы, Эстония разрабатывает собственную стратегию

„Речь идет о новаторском нормативно-правовом акте, который регулирует развитие систем ИИ, их вывод на рынок, а также предложение и использование“, – отметил присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman Тоомас Сеппель в пресс-релизе бюро.

За нарушение требований постановления об искусственном интеллекте предусмотрены миллионные штрафы. Например, нарушителю требований в будущем может грозить штраф в размере до 7,5 млн евро или 1,5% от годового оборота компании. В случае крупных глобальных предприятий штрафы могут достигать 35 млн евро и составлять до 7% мирового оборота.

„Суммы штрафов зависят как от серьезности нарушения, так и от размера и оборота предприятия. Такой сильный механизм контроля важен для предотвращения нарушений и обеспечения эффективной защиты прав людей, способствуя ответственному развитию и использованию искусственного интеллекта“, – пояснил Сеппель.

Для людей очень важна связанная с постановлением прозрачность: при общении с людьми системы ИИ должны сообщать пользователям, что они общаются с машиной. Это касается, например, автоматической идентификации на пограничном контроле, чат-ботов в службе поддержки клиентов, а также Snapchat и ChatGPT.

Кроме того, люди, использующие искусственно созданные дипфейки (на англ.яз. deepfake), должны указывать, что контент генерируется искусственным интеллектом. Штрафы для частных лиц не предусмотрены, но это не исключает ответственности пользователя дипфейка на общих основаниях, например, в случае клеветы.

Постановление впервые вводит концепцию искусственного интеллекта общего назначения (GPAI). Наиболее известными из них в настоящее время являются ChatGPT, Bard и DALL-E, то есть те системы, которые могут выполнять множество различных задач, таких как генерация текстов, изображений или звуков. В будущем системы GPAI должны соответствовать требованиям прозрачности.