Эстонские продавцы топлива обязаны выполнять требования по биотопливу. Как с этим обстоят дела?

„По состоянию на конец января собраны данные по рынку топлива за 2023 год. По прошествии двух лет мы можем похвалить всех продавцов топлива в Эстонии: они выполнили требования по доле биотоплива. Усердный надзор и сотрудничество с Налогово-таможенным департаментом приносят свои плоды“, - сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу.

Все продавцы топлива должны обеспечить, чтобы 7,5% предназначенного для потребления жидкого топлива, производилось бы экологически устойчиво в целях сокращения количества выбросов парниковых газов в воздух. В 2023 году предприятие Neste выполнило требование, касающегося доли биотоплива, с наибольшим запасом. Более 9% топлива, поступившего на рынок при посредничестве Neste, получено из возобновляемых источников.

„Стоит узнать, какие варианты „зелёного“ топлива предлагает заправочная станция, на которой вы заправляете ваш автомобиль“, — предложил Аварсалу. „Каждый может уменьшить негативное влияние транспорта на природу. Например, использовать биогаз, полученный из собранных в Эстонии биоотходов; можно сделать выбор в пользу гибридного или электрического автомобиля и заряжать его „зеленой“ энергией. Владельцы дизельных автомобилей могут использовать высококачественный биодизель второго поколения (HVO), который считается даже более благоприятным для двигателя, чем ископаемое дизельное топливо“, — сказал Аварсалу.

HVO или парафиновое дизельное топливо представляет собой жидкое топливо, полученное из возобновляемых источников, растительных масел или отходов, которое имеет аналогичные или даже более благоприятные для двигателя свойства, чем ископаемое дизельное топливо. Требование по доле биотоплива можно выполнить, например, используя биогаз или зеленую электроэнергию. Наибольшую долю потребляемого в Эстонии „зеленого“ топлива составил HVO, или биодизель второго поколения.