Член банды Ассара Паулуса снова отправится за решетку

Согласно обвинению, Раудсепп, имевший на тот момент три непогашенные уголовные судимости, 11 июня прошлого года оставил в своей машине в Таллинне полиэтиленовый пакет с порошком весом 500,7 грамма. Из этого количество 361 грамм приходился на чистый кокаин.

Согласно решению, вынесенному в порядке согласительного производства, найденные у Раудсеппа 6195 евро наличными и 20 000 евро, переведенные на депозитный счет прокурора, конфискованы в пользу государства. До конца года он должен выплатить государству еще 10 000 евро.

Еще более суровое наказание (четыре года и один месяц тюрьмы) получил Бето Мильянд, который купил кокаин и пришел за ним. Мужчина имел одну непогашенную судимость. В его машине и доме полицейские обнаружили различное оборудование, характерное для наркоторговли. Также Мильянд лишится 5000 евро.

Оба мужчины находятся в Таллиннской тюрьме с середины июня прошлого года, когда они попались на запрещенном бизнесе и были арестованы в качестве подозреваемых.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.