Футбол
06.02.2024, 14:19

Нападающий сборной Эстонии, забивший красивый гол „Интеру Майами“: Мы обменялись парой слов с Бекхэмом, но у него не было с собой контракта

 
Хенри Аниер
Хенри Аниер
ФОТО: Lee Man FC/Facebook

Нападающий сборной Эстонии по футболу Хенри Аниер, забивший гол за сборную звезд чемпионата Гонконга в товарищеском матче против „Интер Майами“ на выходных, рассказал Retro FM, что до и после игры он встречался с владельцем американского клуба Дэвидом Бекхэмом.

На 40-й минуте финский футболист Роберт Тейлор вывел „Интер“ вперед, но всего через три минуты Хенри Аниер сравнял счет.

В начале второго тайма нападающий сборной Эстонии был заменен, после чего Лоусон Коннери Сандерленд и Леонардо Кампана вывели „Интер“ вперед (3:1). На 85-й минуте победную точку в матче поставил Ра́йан Сейлор.

Об этой игре до сих пор говорят международные СМИ, но не из-за гола Аниера, а из-за звезд, оставшихся на скамейке запасных в составе „Интера“. Лионель Месси и Луис Суарес не вышли на замену на поле, а после финального свистка 40 000 болельщиков освистали футбольных звезд американского клуба.

Выступая в утренней программе Retro FM, Аниер прокомментировал забитый гол: „Может быть, Неймар бы упал и покатался бы по полю, но я люблю вставать и доигрывать эпизод до конца, это мой стиль“.

Конечно, у Аниера остались только положительные воспоминания о самой игре: „То, что она вообще состоялась, и Дэвид привез сюда свою команду, а я смог сыграть..... Замечательное событие, аншлаг, отличные эмоции!“

Аниер рассказал, что он также ненадолго встречался с самим Бекхэмом до и после игры. „Я перекинулся парой слов с Дэвидом, но у него не было с собой контракта“, — ответил Аниер, когда его спросили, принес ли ему гол в ворота „Интера“ предложение о контракте. „Я делаю свою работу, посмотрим, что произойдет через шесть месяцев, когда закончится мой действующий контракт“.

„Мы обменялись парой слов перед игрой, когда он пожимал руки игрокам. Я сказал ему: „Здравствуйте, мистер Дэвид, самый красивый мужчина в мире“. После игры мне удалось сфотографироваться. Я хотел запечатлеть этот момент. Я был еще маленьким мальчиком и только начинал заниматься футболом, когда он играл в Манчестере. Он - одна из самых больших поп-икон в мире. Это была замечательная встреча, и я уверен, что запомню ее надолго“.

Азиатское турне „Интера“ продолжится в Токио матчем против клуба „Виссел Кобе“. На сегодняшней пресс-конференции в Токио Месси пояснил, что пребывание на скамейке запасных для него тоже стало разочарованием, но из-за небольшого „дискомфорта“ он просто не смог выйти на поле. Однако гонконгские болельщики видели, как он играл на открытой тренировке перед матчем.

Послушайте полное интервью Аниера здесь!

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