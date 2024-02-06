Нападающий сборной Эстонии, забивший красивый гол „Интеру Майами“: Мы обменялись парой слов с Бекхэмом, но у него не было с собой контракта

В начале второго тайма нападающий сборной Эстонии был заменен, после чего Лоусон Коннери Сандерленд и Леонардо Кампана вывели „Интер“ вперед (3:1). На 85-й минуте победную точку в матче поставил Ра́йан Сейлор.

Об этой игре до сих пор говорят международные СМИ, но не из-за гола Аниера, а из-за звезд, оставшихся на скамейке запасных в составе „Интера“. Лионель Месси и Луис Суарес не вышли на замену на поле, а после финального свистка 40 000 болельщиков освистали футбольных звезд американского клуба.

Выступая в утренней программе Retro FM, Аниер прокомментировал забитый гол: „Может быть, Неймар бы упал и покатался бы по полю, но я люблю вставать и доигрывать эпизод до конца, это мой стиль“.

Конечно, у Аниера остались только положительные воспоминания о самой игре: „То, что она вообще состоялась, и Дэвид привез сюда свою команду, а я смог сыграть..... Замечательное событие, аншлаг, отличные эмоции!“

Аниер рассказал, что он также ненадолго встречался с самим Бекхэмом до и после игры. „Я перекинулся парой слов с Дэвидом, но у него не было с собой контракта“, — ответил Аниер, когда его спросили, принес ли ему гол в ворота „Интера“ предложение о контракте. „Я делаю свою работу, посмотрим, что произойдет через шесть месяцев, когда закончится мой действующий контракт“.

„Мы обменялись парой слов перед игрой, когда он пожимал руки игрокам. Я сказал ему: „Здравствуйте, мистер Дэвид, самый красивый мужчина в мире“. После игры мне удалось сфотографироваться. Я хотел запечатлеть этот момент. Я был еще маленьким мальчиком и только начинал заниматься футболом, когда он играл в Манчестере. Он - одна из самых больших поп-икон в мире. Это была замечательная встреча, и я уверен, что запомню ее надолго“.