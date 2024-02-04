ВИДЕО | Гол нападающего сборной Эстонии заставил Лионеля Месси схватиться за голову
„Интер Майами“ разгромил сборную звезд чемпионата Гонконга в товарищеском матче (4:1), а автором единственного гола в составе сборной звезд стал нападающий сборной Эстонии по футболу Хенри Аниер.
В то время как главные звезды клуба из Майами Лионель Месси и Луис Суарес наблюдали за игрой со скамейки запасных, легенды испанского футбола Жорди Альба и Серхио Бускетс вышли на поле в последние полчаса игры.
На 40-й минуте финский футболист Роберт Тейлор вывел „Интер“ вперед, но всего через три минуты Хенри Аниер сравнял счет.
0:1
Посмотрите как Месси отреагировал на гол нападающего сборной Эстонии:
В начале второго тайма нападающий сборной Эстонии был заменен, после чего Лоусон Коннери Сандерленд и Леонардо Кампана вывели „Интер“ вперед (3:1). На 85-й минуте победную точку в матче поставил Ра́йан Сейлор.
1:2
1:3
1:4
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