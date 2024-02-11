„Не говори маме, а то ей будет грустно!“ Число сексуальных преступлений против детей продолжает расти

По словам главного специалиста сети Lastemaja ( Дом детей ) Лилии Ткач, сексуальное преступление против несовершеннолетнего подразумевает не только изнасилование. Например, кто-то из близких ребенка может играть с ним в сексуальные игры, включающие прикосновения или поглаживания. Преступление может быть совершено путем манипулирования ребенком, проявления силы и доминирования над ним, объясняет Ткач.

„Одна девочка рассказала, как с ней играл отчим. Отчим посоветовал ребенку не рассказывать маме, потому что иначе мама очень расстроится, рассердится и подумает, что виновата девочка. Отчим сказал, что тогда мама, возможно, захочет развестись с ним, и младший брат останется без папы. А когда ребенок, наконец, закричал, что больше не хочет и собирается выпрыгнуть из окна, мужчина нарочно еще больше распахнул окно и велел ей прыгать“, - рассказала Ткач.