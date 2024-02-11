11.02.2024, 07:59
„Не говори маме, а то ей будет грустно!“ Число сексуальных преступлений против детей продолжает расти(33)
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году сексуальных преступлений против детей было больше, чем раньше, и, к сожалению, количество таких случаев каждый год остается высоким, поскольку их трудно выявить.
По словам главного специалиста сети Lastemaja (Дом детей) Лилии Ткач, сексуальное преступление против несовершеннолетнего подразумевает не только изнасилование. Например, кто-то из близких ребенка может играть с ним в сексуальные игры, включающие прикосновения или поглаживания. Преступление может быть совершено путем манипулирования ребенком, проявления силы и доминирования над ним, объясняет Ткач.