Новости Эстонии
11.02.2024, 07:59

„Не говори маме, а то ей будет грустно!“ Число сексуальных преступлений против детей продолжает расти

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В 2023 году было совершено от 600 до 700 преступлений против детей
В 2023 году было совершено от 600 до 700 преступлений против детей
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В прошлом году сексуальных преступлений против детей было больше, чем раньше, и, к сожалению, количество таких случаев каждый год остается высоким, поскольку их трудно выявить.

По словам главного специалиста сети Lastemaja (Дом детей) Лилии Ткач, сексуальное преступление против несовершеннолетнего подразумевает не только изнасилование. Например, кто-то из близких ребенка может играть с ним в сексуальные игры, включающие прикосновения или поглаживания. Преступление может быть совершено путем манипулирования ребенком, проявления силы и доминирования над ним, объясняет Ткач.

„Одна девочка рассказала, как с ней играл отчим. Отчим посоветовал ребенку не рассказывать маме, потому что иначе мама очень расстроится, рассердится и подумает, что виновата девочка. Отчим сказал, что тогда мама, возможно, захочет развестись с ним, и младший брат останется без папы. А когда ребенок, наконец, закричал, что больше не хочет и собирается выпрыгнуть из окна, мужчина нарочно еще больше распахнул окно и велел ей прыгать“, - рассказала Ткач.

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