Нет денег? Считаем, сколько можно заработать на отказе от кофе и булочки

Обычно миллионеры и эксперты советуют: не покупайте авокадо, сладости или сигареты, а инвестируйте деньги. Другие говорят, что жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в маленьких удовольствиях. Но что показывают цифры? „Delfi Бизнес“ подсчитал, сколько денег можно сэкономить за год и насколько богатым стать, если отказаться от кофе из ближайшего кисока или в кафе по утрам, и инвестировать в криптовалюты, акции США или стран Балтии.