Экономика
11.02.2024, 18:14

Нет денег? Считаем, сколько можно заработать на отказе от кофе и булочки

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Райвис Вилунс
ФОТО: Lisa Fotios | Pexels

Обычно миллионеры и эксперты советуют: не покупайте авокадо, сладости или сигареты, а инвестируйте деньги. Другие говорят, что жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в маленьких удовольствиях. Но что показывают цифры? „Delfi Бизнес“ подсчитал, сколько денег можно сэкономить за год и насколько богатым стать, если отказаться от кофе из ближайшего кисока или в кафе по утрам, и инвестировать в криптовалюты, акции США или стран Балтии.

Расчеты проводились на основе трех моделей:

  • Человек отказывается от трех чашек кофе в неделю. Цена одной чашки кофе составляет 2,5 евро;

  • Человек отказывается от пяти чашек кофе в неделю, кофе по цене 2,5 евро за штуку;

  • Человек отказывается от пяти чашек кофе в неделю, где каждый кофе стоит 3,5 евро.

Сколько денег будет сэкономлено в год:

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