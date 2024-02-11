„Ребенок дышит ртом, а не носом? Заклейте на ночь рот!“ Врачи с сомнением относятся к новой терапии(4)
В Эстонии набирает обороты новое направление физиотерапии, которое якобы избавляет от неправильных привычек, связанных с областью рта у детей. Заклеивать на ночь ребенку рот специальной клейкой лентой, чтобы тот не дышал ртом,— одно из упражнений. Некоторые врачи критически относятся к новой терапии, пишет Eesti Päevaleht.
Миофункциональной терапией — коррекцией функций жевательных, мимических и язычных мышц — занимаются главным образом имеющие специальную подготовку физиотерапевты и и логопеды. В Эстонии такую терапию практикуют уже десять лет, а в мире — более двадцати лет. Говоря упрощенно, терапия заключается в упражнениях для мышц ротовой области, чтобы язык находился в правильном положении, а дыхание осуществлялось через нос, а не через рот. Назначают такую терапию главным образом ортодонты, с нынешнего года и стоматологи.