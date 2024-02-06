Митрополит Евгений перед отъездом выбрал вероятных преемников(1)
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений вынужден покинуть Эстонию 6 февраля. Департамент полиции и погранохраны не продлил главе Эстонской православной церкви Московского патриархата временный вид на жительство. По словам митрополита, он продолжит руководить церковью, но оставляет вместо себя двух епископов.
За несколько дней до отъезда в Москву Евгений обратился обратился к своей пастве с напутственным словом. В частности, он отметил, что продолжит руководить церковью дистанционно, но вместо себя оставляет двух викарных архиереев: епископа Маардуского Сергия и епископа Тартуского Даниила.
„Надеемся, что и далее, с Божьей помощью, церковная жизнь не изменится и будет продолжаться в своём ритме. В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий Предстоятеля нашей Церкви. В свою очередь, я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне Церкви, пусть даже и в дистанционном режиме“, - сказал митрополит Евгений.
Особенно он отметил викарного архиерея Даниила. Его недавно возвели в статус архимандрита - высший сан монашествующих священников, также он принял сан епископа Тартуского, став викарием Таллиннской епархии.
„В нашей Церкви предыдущая архиерейская хиротония на территории Эстонии состоялась 34 года назад, когда на Таллиннскую кафедру взошёл приснопамятный митрополит Корнилий (Якобс). Поэтому настоящий день в подлинном смысле является историческим событием. Будем молиться о новопоставленном епископе Данииле, дабы Господь даровал ему силы, крепость духа и Свою неоскудевающую помощь в несении архипастырского креста“, - сказал митрополит на Божественной литургии 4 февраля, за несколько дней до отъезда.
Кто такой епископ Тартуский Даниил?
В миру его зовут Марго Леписк. Родился он в 1971 году в Кохтла-Ярве. Имеет эстонское гражданство.
В 1989 году Марго Леписк поступил на физико-математический факультет Тартуского университета. Получил диплом физика в 1993 году. Во время учебы пришел к вере: крестился в 1991 году в Пюхтицком Свято-Успенском монастыре.
Сразу после Тарту он отправился в Россию, проходить обучение в Московской духовной семинарии. Затем окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
Затем в 2000 году вернулся в Эстонию для службы в местных православных церквях. В частности, стал настоятелем Александро-Невского храма в Хаапсалу. Через 15 лет был избран членом Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата, войдя в правление.
Через два года стал секретарем митрополита Таллиннского и вся Эстонии, один год работал с митрополитом Корнилием и спустя год встретился с митрополитом Евгением. Он же и назначил Даниила настоятелем храма великомученика Георгия в Тарту.
Уже в 2024 году 53-летний Даниил стал епископом Тартуским и, по сути, доверенным лицом главы Русской православной церкви Московского патриархата в Эстонии.
Вторым вероятным приемником называют епископа Маардуского Сергия (Олег Телих). Он родился в Украине в 1966 году. Затем учился в Ленинградском высшем военном инженерно-строительном училище. В 1990 году его перевели на cлужбу в Палдиски, откуда он переехал в Таллинн. После восстановления независимости остался в Эстонии. Заочно окончил Московскую духовную семинарию.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.