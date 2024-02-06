Митрополит Евгений перед отъездом выбрал вероятных преемников

За несколько дней до отъезда в Москву Евгений обратился обратился к своей пастве с напутственным словом. В частности, он отметил, что продолжит руководить церковью дистанционно, но вместо себя оставляет двух викарных архиереев: епископа Маардуского Сергия и епископа Тартуского Даниила.

„Надеемся, что и далее, с Божьей помощью, церковная жизнь не изменится и будет продолжаться в своём ритме. В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий Предстоятеля нашей Церкви. В свою очередь, я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне Церкви, пусть даже и в дистанционном режиме“, - сказал митрополит Евгений.

Особенно он отметил викарного архиерея Даниила. Его недавно возвели в статус архимандрита - высший сан монашествующих священников, также он принял сан епископа Тартуского, став викарием Таллиннской епархии.

„В нашей Церкви предыдущая архиерейская хиротония на территории Эстонии состоялась 34 года назад, когда на Таллиннскую кафедру взошёл приснопамятный митрополит Корнилий (Якобс). Поэтому настоящий день в подлинном смысле является историческим событием. Будем молиться о новопоставленном епископе Данииле, дабы Господь даровал ему силы, крепость духа и Свою неоскудевающую помощь в несении архипастырского креста“, - сказал митрополит на Божественной литургии 4 февраля, за несколько дней до отъезда.

Кто такой епископ Тартуский Даниил?

В миру его зовут Марго Леписк. Родился он в 1971 году в Кохтла-Ярве. Имеет эстонское гражданство.

В 1989 году Марго Леписк поступил на физико-математический факультет Тартуского университета. Получил диплом физика в 1993 году. Во время учебы пришел к вере: крестился в 1991 году в Пюхтицком Свято-Успенском монастыре.

Сразу после Тарту он отправился в Россию, проходить обучение в Московской духовной семинарии. Затем окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.