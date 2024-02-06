Криптомиллионеры оспорили решение эстонского правительства об их выдаче США
В четверг, 25 января, правительство во второй раз рассмотрело вопрос об экстрадиции двух граждан Эстонии, которых США обвиняют в крупномасштабных криптопреступлениях. Правительство приняло решение выдать граждан в США. Вчера решения правительства были оспорены в административном суде.
По словам министра юстиции Калле Лаанета, обстоятельств, исключающих или ограничивающих экстрадицию, в отношении обоих подсудимых не наблюдалось. „Правительство пришло к выводу, что экстрадиция граждан в США оправдана, соответствует принципам правового государства и не нарушает непропорционально права граждан“, - сказал он.
Поскольку постановления правительства были оспорены, суд приступает к проверке обоснованности жалоб и законности постановлений.
К озвученным ранее Таллиннским окружным судом претензиям, которые привели к отмене предыдущего постановления правительства, Министерство юстиции отнеслось со всей серьезностью. Недостатки, на которые ранее указал суд, были проверены и устранены. Помимо прочего, представитель Эстонии проверил условия содержания в месте, куда граждан помещают после экстрадиции в США.
„По требованию суда мы удостоверились, что пребывание в месте задержания в США не приведет к такому нарушению фундаментальных прав граждан, которое дало бы нам повод отказать в экстрадиции. Условия там гуманные и законные“, - сказал Лаанет.
Министерство юстиции подчеркивают, что экстрадиция не означает автоматически, что экстрадируемый гражданин виновен. Для решения вопроса виновности в стране, запрашивающей экстрадицию, проводится судебное разбирательство. Граждане как раз и экстрадируются для участия в этой процедуре. Решение о виновности может принять только суд страны, запросившей экстрадицию.
Идея международного судебного сотрудничества заключается во взаимной помощи при ведении уголовного судопроизводства и, при необходимости, обеспечении возможности судебного разбирательства в тех странах, где имели место предполагаемые преступления. Это необходимо в том числе для обеспечения защиты прав тех потерпевших, что находятся за рубежом.
„Сейчас мы говорим об экстрадиции двух граждан в США, поскольку жертв предполагаемых кибермошенничеств сотни тысяч, а подозреваемые в преступлении находятся на территории Эстонии. Эстония тоже может подавать аналогичные запросы об экстрадиции в другие страны как в Европейском союзе, так и за его пределами“, - сказал Лаанет.
По его словам, можно предположить, что количество таких запросов об экстрадиции в ближайшие годы будет увеличиваться, поскольку преступность становится все более интернациональной. Во многом это связано с возможностями интернета и опасностями, которые с этим связаны.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.