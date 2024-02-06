Криптомиллионеры оспорили решение эстонского правительства об их выдаче США

По словам министра юстиции Калле Лаанета, обстоятельств, исключающих или ограничивающих экстрадицию, в отношении обоих подсудимых не наблюдалось. „Правительство пришло к выводу, что экстрадиция граждан в США оправдана, соответствует принципам правового государства и не нарушает непропорционально права граждан“, - сказал он.

Поскольку постановления правительства были оспорены, суд приступает к проверке обоснованности жалоб и законности постановлений.

К озвученным ранее Таллиннским окружным судом претензиям, которые привели к отмене предыдущего постановления правительства, Министерство юстиции отнеслось со всей серьезностью. Недостатки, на которые ранее указал суд, были проверены и устранены. Помимо прочего, представитель Эстонии проверил условия содержания в месте, куда граждан помещают после экстрадиции в США.

„По требованию суда мы удостоверились, что пребывание в месте задержания в США не приведет к такому нарушению фундаментальных прав граждан, которое дало бы нам повод отказать в экстрадиции. Условия там гуманные и законные“, - сказал Лаанет.

Министерство юстиции подчеркивают, что экстрадиция не означает автоматически, что экстрадируемый гражданин виновен. Для решения вопроса виновности в стране, запрашивающей экстрадицию, проводится судебное разбирательство. Граждане как раз и экстрадируются для участия в этой процедуре. Решение о виновности может принять только суд страны, запросившей экстрадицию.

Идея международного судебного сотрудничества заключается во взаимной помощи при ведении уголовного судопроизводства и, при необходимости, обеспечении возможности судебного разбирательства в тех странах, где имели место предполагаемые преступления. Это необходимо в том числе для обеспечения защиты прав тех потерпевших, что находятся за рубежом.