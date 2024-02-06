Новости Эстонии
06.02.2024, 10:37

Митрополит Евгений покидает Эстонию

 
но продолжит руководить эстонской православной церковью
ФОТО: Tatjana Novikova

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений согласился покинуть Эстонию. Он сообщил, что продолжит руководить церковью в дистанционном режиме.

Глава пограничного бюро Пыхьяской префектуры Индрек Ару пояснил Delfi, что вчера представители Департамента полиции и погранохраны (PPA) встретились с митрополитом Евгением, в миру Валерием Решетниковым, и проинформировали его о решении относительно вида на жительство.

По словам Ару, митрополит выразил готовность к сотрудничеству в этом вопросе и планирует вовремя покинуть Эстонию.

RusDelfi
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