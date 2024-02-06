06.02.2024, 10:37
Митрополит Евгений покидает Эстонию
но продолжит руководить эстонской православной церковью
ФОТО: Tatjana Novikova
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений согласился покинуть Эстонию. Он сообщил, что продолжит руководить церковью в дистанционном режиме.
Глава пограничного бюро Пыхьяской префектуры Индрек Ару пояснил Delfi, что вчера представители Департамента полиции и погранохраны (PPA) встретились с митрополитом Евгением, в миру Валерием Решетниковым, и проинформировали его о решении относительно вида на жительство.