06.02.2024, 09:50
ФОТО | В центре города загорелся автомобиль с украинскими номерами(4)
Сообщение о возгорании легкового авто с украинскими номерами поступило в центр тревоги в понедельник, 5 января, около половины восьмого вечера.
Причина пожара неизвестна. По предварительным данным, он мог начаться из-за неисправности газового оборудования автомобиля.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
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