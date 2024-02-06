ФОТО | В центре города загорелся автомобиль с украинскими номерами

Сообщение о возгорании легкового авто с украинскими номерами поступило в центр тревоги в понедельник, 5 января, около половины восьмого вечера.

Причина пожара неизвестна. По предварительным данным, он мог начаться из-за неисправности газового оборудования автомобиля.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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