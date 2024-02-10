Спасатели и медики не могут добраться до нуждающихся из-за труднопроходимых дорог, люди гибнут

Пожар в деревне Люлле – типичный пример дорожных проблем в сельской местности Эстонии. Сгоревший хутор Таммику — это не новое здание, построенное посреди поля, оно расположено в старой деревне. А дорога, ведущая на хутор, очень старая. В официальном дорожном регистре она называется Яагу-Тоома -Люлле теэ. „Ну, это очень старая дорога!“ — говорит Маргус Лепик, который теперь является владельцем руин, а не хуторского дома.

Дорога Яагу-Тоома-Люлле присутствует на исторических картах с 1884 года, и в прошлом соединяла две основные дороги региона. К настоящему времени она превратилась в тупик длиной около километра, уходящий от главной дороги, вдоль которого расположены примерно четыре домовладения: один хутор, на котором проживают круглый год, две дачи и один заброшенный хутор. Однако на этом коротком участке дороги есть еще около десяти объектов недвижимости.