10.02.2024, 09:30
Спасатели и медики не могут добраться до нуждающихся из-за труднопроходимых дорог, люди гибнут(6)
Кто несет за это ответственность?
ФОТО: erakogu
В начале января этого года в деревне Люлле на Сааремаа сгорел дотла старый хуторской дом, поскольку спасатели не смогли добраться до места происшествия из-за неухоженной дороги. Однако у местных самоуправлений нет денег, чтобы содержать все деревенские дороги в чистоте и хорошем состоянии, пишет Eesti Päevaleht.
Пожар в деревне Люлле – типичный пример дорожных проблем в сельской местности Эстонии. Сгоревший хутор Таммику — это не новое здание, построенное посреди поля, оно расположено в старой деревне. А дорога, ведущая на хутор, очень старая. В официальном дорожном регистре она называется Яагу-Тоома -Люлле теэ. „Ну, это очень старая дорога!“ — говорит Маргус Лепик, который теперь является владельцем руин, а не хуторского дома.