Полиция ужесточит проверки в центре Таллинна и не будет использовать предупреждающие знаки при замере скорости

Таллиннская горуправа решила, что снижение максимально разрешенной скорости будет проходить постепенно и к 2024 году в Кесклинне и Сюдалинне будет повсеместно действовать режим 30 км/ч, за исключением магистральных улиц, где ограничение скорости составит 40 км/ч, пишет RusERR.

Кирсс сообщил, что проверки в центре Таллинна будут ужесточены еще больше, в основном с использованием временных камер контроля скорости, поскольку патрулям трудно контролировать движение на многополосных дорогах. Однако преимущество патрулей заключается в том, что они могут поговорить с водителем и напомнить ему об опасных последствиях превышения скорости.

Раньше полиция устанавливала временные предупреждающие знаки перед камерами измерения скорости, чтобы информировать водителя о предстоящей проверке. Эта практика будет изменена.

„Сейчас мы в основном не используем предупреждающие знаки. Водители высматривают предупреждающий знак и пытаются притормозить, после чего снова жмут на педаль газа“, – констатировал Кирсс, добавив, что в дальнейшем полиция хотела бы чаще появляться в неожиданных местах, чтобы мотивировать водителей соблюдать скоростной режим.

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