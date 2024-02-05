Пьяный водитель без прав на чужом автомобиле съехал с моста в воду

Лыунаская префектура написала в социальных сетях, что 3 февраля около 9:30 в полицию поступила информация о том, что на втором километре шоссе Пыввату-Луунья легковой автомобиль Toyota приземлился на бок в Китсеоя.

По предварительной информации, 19-летний мужчина без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения без спроса взял у близкого человека автомобиль, чтобы поехать на встречу с другом.

„Однако алкоголь мешал ему ясно мыслить и вести машину, особенно в свете недостаточных навыков вождения, из-за чего мужчина вместе с автомобилем упал с моста Луунья в воду. По предварительной информации, параллельно с вождением мужчина пользовался мобильным телефоном. Вся эта череда неправильных решений и привела его в ручей“, - написали стражи порядка.

Сам водитель не пострадал, но в отношении него возбуждено производство о проступке в связи с тем, что он стал причиной дорожно-транспортного происшествия и вел автомобиль в нетрезвом виде и без прав.

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