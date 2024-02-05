Специалист по работе с молодежью из Мустамяэ, глумившийся в соцсетях над гомосексуалами и женщинами, лишился работы

„Нет сильных женщин, есть только слабые мужчины“, - писал Шпак в своем аккаунте. Он также неоднократно ссылался на скандально известного Эндрю Тейта (Эндрю Тейту в Румынии были предъявлены обвинения в изнасиловании, контрабанде людьми и создании преступной организованной группировки с целью сексуальной эксплуатации женщин - прим. ред.).