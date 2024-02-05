Результаты опроса: 60% иноязычных жителей Эстонии осуждают военные действия России против Украины

Такие данные приводятся в опросе, проведенном в декабре 2023 года социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.

Среди эстонских респондентов военные действия России осудили 95% участников опроса, 2% высказались в их поддержку, а 3% затруднились с ответом.

Среди всего населения страны военные действия России осуждают 84%, а поддерживают - 5%. Эти цифры не изменились за последний год как среди эстонцев, так и респондентов других национальностей.

Продолжение военной поддержки Украины союзниками считают необходимым 60% всех опрошенных, 18% высказались против, 15% относятся к вопросу нейтрально, а 6% затруднились с ответом.

Членство Эстонии в НАТО поддерживают 77%, в том числе 92% эстонцев и 48% респондентов других национальностей.

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