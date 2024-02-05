Шторм снес навес на остановке в Виймси. Дело в плохом креплении?

„Каждый ураган приносит проблемы жителям Эстонии, и последний шторм не исключение, - написал в редакцию Павел. - Первого февраля в волости Виймси на остановке Паэкааре упал навес. Обратите внимание на крепление. Возможно, оно было недостаточно прочным“.



В волостной управе ответили, что навес действительно был подвержен сильным ветром. „В деревне Лубья в волости Виймси, в зоне с альварной почвой (сложенная известняком безлесная поверхность - прим.ред), навес был поврежден сильным ветром, и его несущая конструкция обрушилась, - ответили в управе. - В результате происшествия никто не пострадал, а поврежденный павильон был демонтирован сотрудниками муниципалитета“.



Как сообщили RusDelfi в управе, навес будет отремонтирован, а после его восстановления павильон установят на место. „Погодные условия и посыпка платформ солью оказывают влияние на конструкции. В результате, при неудачном стечении обстоятельств, это и оказало фатальное влияние на конструкцию платформы“, - объяснили причины падения навеса на остановке.