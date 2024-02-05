05.02.2024, 21:30
Водитель Bolt Drive застрял на льду. От службы поддержки пришел ответ только спустя шесть часов
Зато выручили EZ-дуны
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию RusDelfi пришло письмо: читатель рассказал, что недавно застрял на льду на автомобиле Bolt Drive. Он написал в поддержку сервиса, чтобы узнать, как ему поступить. Спустя шесть часов получил ответ: это ваша ответственность, компенсировать стоимость поездки не можем. Как развивалась ситуация и чем в итоге разрешилась – в материале.
Утром в понедельник Дмитрий воспользоваться услугами сервиса Bolt Drive. „Мне нужно было заехать на парковку около улицы Туха. Территория там была плохо убрана. В итоге машина застряла: два передних ведущих колеса попали в ледяные ямки. На ламельных шинах выехать самому – без шансов“, – рассказывает он.