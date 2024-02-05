Сага об Olerex продолжается: компания подала в суд на конкурента

В своем иске Olerex требует, чтобы продавец топлива AS Terminal и член его правления Райдо Раудсепп обнародовал в эстонских СМИ следующее сообщение: „Настоящим AS Terminal и Райдо Раудсепп сообщают, что они опубликовали ложное утверждение о деятельности акционерной компании Olerex, будто в 2022 году Olerex неисполнением обязательства по биотопливу причинила другим участникам оптового топливного рынка убытки в размере не менее 100 миллионов евро“.

Возможные расходы, связанные с опровержением этого утверждения, должны также понести авторы утверждения.

Ложные утверждения о деятельности Olerex появились на новостном портале ERR, в веб-версии Postimees и Eesti Ekspress, поэтому ложную информацию нужно опровергнуть там же, отмечает Olerex.

Кроме того AS Olerex судится с Департаментом окружающей среды, который оштрафовал компанию на восемь миллионов евро за предполагаемое нарушение требований о биотопливе. Подробнее о перипетиях с Olerex ЗДЕСЬ.

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