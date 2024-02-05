Задержаны подозреваемые в осквернении мемориала в Синимяэ. КаПо: за подобными акциями стоит РФ

Один из задержанных является гражданином России, другой мужчина имеет двойное гражданство — Эстонии и РФ. Госпрокуратура ходатайствовала в суде об аресте гражданина Российской Федерации. „Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу на два месяца, так как, находясь на свободе, он может скрыться от уголовного производства“, - пояснила госпрокурор Трийну Олев.

„Арестованный в конце прошлой недели мужчина также подозревается в раскрашивании барельефа Альфонса Ребане“, - добавила госпрокурор.

К тому же пару недель назад по ходатайству прокуратуры был арестован мужчина с двойным (российским и эстонским) гражданством, которого подозревают, среди прочего, в разрушении памятников в Вирумаа 8 мая прошлого года.

Бои, имевшие место в Синимяэ во время Второй мировой войны, - болезненное воспоминание для Российской Федерации, поэтому мемориалы там являются одним из объектов ее мести.

„На основании собранных в ходе расследования доказательств есть основания считать, что заказы на совершение преступлений поступали еще весной прошлого года, и недавно вновь активизировались. Предварительно через социальные сети искали людей, которых можно было бы использовать в качестве „инструмента“ для совершения преступления. Мы сделаем всё возможное, чтобы выявить и в сотрудничестве с прокуратурой предъявить обвинение всем, кто совершил в Эстонии преступления в интересах России. Авантюра с совершением такого преступления по мотивам личной выгоды не стоит идущих за этим последствий“, - напомнил заместитель гендиректора КаПо Александер Тоотс.

„Разрушение и осквернение памятников — это часть враждебного влияния России, целью которого является создание в обществе напряженности и нанесение ущерба внутренней безопасности Эстонии. Подобные атаки и враждебная пропаганда используются против всех стран Балтии, поэтому в таких случаях мы тесно сотрудничаем для привлечения виновных к ответственности“, - добавил Тоотс.

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