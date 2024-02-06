Популярный российский новостной портал написал статью об экс-футболисте сборной Эстонии
Российский новостной портал Sports.ru опубликовал статью о том, как в свое время Олег Романцев настоял на переходе в московский „Спартак“ экс-футболиста сборной Эстонии Тармо Кинка.
В начале 2003-го „Спартак“ серьезно перестроился: за дело жестко взялся Андрей Червиченко, а время Олега Романцева подходило к концу.
Тем не менее, в трансферной кампании к сезону тренер еще участвовал, а одним из тех, кого он особенно хотел, был 17-летний эстонский нападающий Тармо Кинк.
„Тармо – левша, в Эстонии стал бомбардиром-рекордсменом и приглянулся Романцеву как кандидат на вырост, – рассказывал Sports.ru Андрей Бодров (один из ведущих спортивных журналистов того времени). – Кинк – последний молодой игрок, которого привлек в „Спартак“ именно Романцев, прежде чем его уволили“.
Внезапный факт: имя Кинка фигурирует не только в спортивных российских архивах, но и в уголовных. Потому что изначально сделку о переходе в „Спартак“ пытался оформить агент Юрий Тишков.
Кинк был одним из последних, кто видел Тишкова живым. В материалах уголовного дела отмечается, что Тармо и его отчим Айвар Тийдус ужинали с Тишковым в ресторане „Сила“ у метро „Смоленская“. Они разошлись незадолго до полуночи, а через три часа Тишкова убили у подъезда собственного дома.
„Тишков оформлял наш переход в „Спартак“, но, к сожалению, завершить его не успел“, — говорил Delfi отчим Кинка. — О гибели Тишкова я узнал через несколько часов. Новости такого рода распространяются очень быстро, а в день убийства у Тармо была контрольная игра, и во время матча эту новость обсуждали специалисты. Никто из сотрудников российских правоохранительных органов с нами за эти годы не контактировал“.
Кинк и „Спартак“ – это идея не только Романцева, но и Тишкова. Об этом рассказывал сам эстонский форвард.
„Да, меня порекомендовал мой бывший агент Юрий Тишков. Мы познакомились в Москве в 2002 году на юношеских играх. В декабре именно он привез меня на просмотр в спартаковский дубль. В команде мне нравится: много хороших игроков, дружный коллектив, тренер высокого уровня“.
При этом оформить переход той зимой Тишков не смог бы в любом случае. Надо было ждать приближения 18-летия – из-за запрета ФИФА проводить трансферы несовершеннолетних иностранцев.
Летом-2003 „Спартак“ внес Кинка в заявочный лист под 37-м номером, но новый тренерский штаб форвард впечатлял меньше, чем зрителей в Эстонии.
Всего за „Спартак“ Тармо Кинк провел 6 матчей. 2 – в РПЛ (54 минуты с „Рубином“ и 13 – с „Ураланом“), 2 – в Кубке Интертото, 1 – в Кубке России и 1 – в Кубке УЕФА.
В итоге Кинк пару лет играл за дублирующий состав и даже становился лучшим бомбардиром турнира, а в 2006-м уехал в „Левадию“.
В системе московского „Спартака“ Тармо Кинк выступал с 2003 по 2005 год.
Позже Кинк дал большое интервью эстонским медиа и рассказал, что его убрали из „Спартака“ из-за нелюбви к эстонцам.
„Я помню, как Олег Романцев звонил президенту клуба, который где-то отдыхал. Сказал, что хочет подписать [контракт]. Президент сразу же выяснил, о ком идет речь. А когда было сказано, что об эстонце, то прозвучал ответ „забудь“. Эстонцы же не играют в футбол. Но через пару дней контракт все же был заключен“, - вспомнил Тармо Кинк в большом интервью Eesti Päevaleht.
После возвращения в „Левадию“ он стал трехкратным чемпионом Эстонии, а потом отправился за границу – неплохо играл в „Дьере“ (Венгрия), где в 15 матчах забил 40 голов и отправился в Чемпионшип (второй по значимости дивизион в Англии).
Удар с левой у Тармо был превосходный. Можно даже собрать рейтинг из 4 лучших гола:
4. Какие эффективные замахи (просто два униженных защитника) и какой классный крученый удар в дальний. Без иронии – топ!
3. Звездный час Кинка в „Мидлсбро“. Дубль в ворота „Бернли“ дальними ударами, а штрафной ниже – победный гол на 94-й минуте (2:1).
2. Кинк только-только переехал в Венгрию и сразу поймал левой пас из аута. Явно еще на багаже „Спартака“.
1. Легендарный гол Кинка в ворота Сербии – пушка страшная там точно что надо.
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