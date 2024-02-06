Популярный российский новостной портал написал статью об экс-футболисте сборной Эстонии

В начале 2003-го „Спартак“ серьезно перестроился: за дело жестко взялся Андрей Червиченко, а время Олега Романцева подходило к концу.

Тем не менее, в трансферной кампании к сезону тренер еще участвовал, а одним из тех, кого он особенно хотел, был 17-летний эстонский нападающий Тармо Кинк.

„Тармо – левша, в Эстонии стал бомбардиром-рекордсменом и приглянулся Романцеву как кандидат на вырост, – рассказывал Sports.ru Андрей Бодров (один из ведущих спортивных журналистов того времени). – Кинк – последний молодой игрок, которого привлек в „Спартак“ именно Романцев, прежде чем его уволили“.

Внезапный факт: имя Кинка фигурирует не только в спортивных российских архивах, но и в уголовных. Потому что изначально сделку о переходе в „Спартак“ пытался оформить агент Юрий Тишков.

Кинк был одним из последних, кто видел Тишкова живым. В материалах уголовного дела отмечается, что Тармо и его отчим Айвар Тийдус ужинали с Тишковым в ресторане „Сила“ у метро „Смоленская“. Они разошлись незадолго до полуночи, а через три часа Тишкова убили у подъезда собственного дома.

„Тишков оформлял наш переход в „Спартак“, но, к сожалению, завершить его не успел“, — говорил Delfi отчим Кинка. — О гибели Тишкова я узнал через несколько часов. Новости такого рода распространяются очень быстро, а в день убийства у Тармо была контрольная игра, и во время матча эту новость обсуждали специалисты. Никто из сотрудников российских правоохранительных органов с нами за эти годы не контактировал“.

Кинк и „Спартак“ – это идея не только Романцева, но и Тишкова. Об этом рассказывал сам эстонский форвард.

„Да, меня порекомендовал мой бывший агент Юрий Тишков. Мы познакомились в Москве в 2002 году на юношеских играх. В декабре именно он привез меня на просмотр в спартаковский дубль. В команде мне нравится: много хороших игроков, дружный коллектив, тренер высокого уровня“.