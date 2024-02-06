06.02.2024, 11:15
Калев Стойческу: посещение Турции позволит Путину щелкнуть по носу НАТО(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент РФ Владимир Путин, который до сих пор, по большому счету, избегал зарубежных поездок, посетит 12 февраля Турцию. Эксперт по вопросам безопасности, депутат Рийгикогу Калев Стойческу в беседе с Delfi заметил, что хотя это было бы щелчком по носу НАТО, всё же нельзя слишком строго критиковать Турцию — последняя же дала Швеции зеленый свет на вступление в НАТО.
Намеченный на ближайшее время визит является знаковым именно поэтому, что впервые за всё время полномасштабной войны в Украине мы имеем дело с посещением Путиным страны-члена НАТО. Хотя речь идет о важной вехе — Путин же сможет таким образом продемонстрировать так сказать иллюзорность международной изоляции, - в этой новости нет ничего удивительного, отмечает Калев Стойческу.