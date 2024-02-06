Калев Стойческу: посещение Турции позволит Путину щелкнуть по носу НАТО

Намеченный на ближайшее время визит является знаковым именно поэтому, что впервые за всё время полномасштабной войны в Украине мы имеем дело с посещением Путиным страны-члена НАТО. Хотя речь идет о важной вехе — Путин же сможет таким образом продемонстрировать так сказать иллюзорность международной изоляции, - в этой новости нет ничего удивительного, отмечает Калев Стойческу.

„Об этом и раньше говорилось — например в августе прошлого года были разговоры о том, что Путин может поехать в Турцию, - сказал Стойческу. - Скажем так, что Турция — такая особенная страна НАТО, наряду с военной поддержкой Украины, она также на протяжении всего времени войны сотрудничала с Путиным. По сути, мы всё время жили с сознанием того, что Путин может посетить Турцию“.