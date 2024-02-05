Кая Каллас посетит с визитом Австрию

В рамках визита премьер-министр Каллас встретится с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

На встрече планируется обсудить вопросы поддержки Украины и необходимости противостояния российской военной агрессии. Также будут обсуждаться актуальные темы, связанные с Европейским союзом, включая вопросы, касающиеся расширения союза, миграции и Шенгенского пространства.

На встрече также будут рассмотрены возможности укрепления двустороннего сотрудничества между Эстонией и Австрией.

Совместная пресс-конференция премьер-министра Эстонии и федерального канцлера Австрии будет транслироваться в прямом эфире ориентировочно в 19:00 по эстонскому времени.

Перед этим премьер-министр выступит с речью в аналитическом центре NEOS Lab, а также встретится с представителями австрийской промышленности, чтобы обсудить укрепление торговых отношений между Эстонией и Австрией.

Вечером 8 февраля премьер-министр Эстонии в качестве гостя федерального канцлера Австрии посетит традиционный Венский оперный бал. Это государственное мероприятие, на которое федеральный президент, федеральный канцлер и министр иностранных дел Австрии ежегодно приглашают высокопоставленных зарубежных гостей.

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