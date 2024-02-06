Объем грузоперевозок через порты в прошлом году сократился почти на треть, по железной дороге — на 43%
По данным Департамента статистики, в 2023 году объем грузоперевозок через порты сократился на 31%.
Через порты Эстонии было транспортировано в целом 23 миллиона тонн груза, что на 10 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. По железной дороге Эстонии в прошлом году было перевезено в целом 10,1 миллиона тонн груза, что на 43% меньше, чем в 2022 году.
Руководитель отдела Департамента статистики Пирет Пукк объяснила, что еще в 2021 году объемы грузоперевозок как через порты, так и по железной дороге по сравнению с предыдущим годом выросли, однако в последующие годы стали сокращаться. „Основная причина сокращения заключается в уменьшении количества проходивших через Эстонию грузоперевозок в восточно-западном направлении ввиду вторжения России в Украину“, — уточнила Пукк.
Во все месяцы 2023 года объем товаров был меньше, чем годом ранее. Сократились объемы как погрузки на судна, так и выгрузки с них. Объем погрузки сократился на 30%, т.е. с 19,9 миллиона до 13,9 миллиона тонн. Объем выгрузки с судов сократился на 32%, т.е. с 13,3 миллиона до 9,1 миллиона тонн.
В 2023 году по железной дороге Эстонии было перевезено в целом 10,1 миллиона тонн груза, что на 43% меньше, чем годом ранее. В прошлом году грузооборот* достиг 766,3 миллиона тонно-километров, годом ранее этот показатель составлял 1,287 миллиарда тонн-километров. За год грузоперевозки по железной дороге сократились на 40%, как и в 2022 году.
Объем грузоперевозок по стране в 2021 и 2022 годах увеличился и превысил 12 миллионов тонн, однако в 2023 году сократился до 7,2 миллиона тонн. По стране преимущественно осуществлялись перевозки горючего сланца и сланцевого масла.
Объем транзитных перевозок по железной дороге стал сокращаться уже в середине 2021 года, однако после вторжения России в Украину произошел еще более резкий спад. Если еще в 2021 году было перевезено 9,5 миллиона тонн транзитного товара и в 2022 году — 3,8 миллиона тонн, то в прошлом году всего лишь 2,1 миллиона тонн. Теперь вместо нефтепродуктов транзитом более всего перевозятся металлические руды и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьерных разработок, а также продукты питания.
Прочие международные перевозки составляют малую долю от общего объема железнодорожных грузов, и объем этих перевозок в прошлом году также сократился.
В данной статье рассматривается сумма грузоперевозок, о которых было сообщено предприятиями, осуществляющими грузоперевозки через порты и по железным дорогам. Большая часть грузоперевозок по железной дороге осуществляется более чем одним предприятием, поскольку один перевозчик транспортирует товар по общественной железной дороге и другой — по железной дороге необщего пользования, например по железной дороге, принадлежащей порту. Поэтому объем некоторых перевозок в тоннах отражен дважды.
* Грузооборот — это показатель транспорта товаров или других грузов, измеряемый в тонно-километрах. Один тонно-километр означает одну тонну груза, который был транспортирован на расстояние одного километра.
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