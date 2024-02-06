Объем грузоперевозок через порты в прошлом году сократился почти на треть, по железной дороге — на 43%

Через порты Эстонии было транспортировано в целом 23 миллиона тонн груза, что на 10 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. По железной дороге Эстонии в прошлом году было перевезено в целом 10,1 миллиона тонн груза, что на 43% меньше, чем в 2022 году.

Руководитель отдела Департамента статистики Пирет Пукк объяснила, что еще в 2021 году объемы грузоперевозок как через порты, так и по железной дороге по сравнению с предыдущим годом выросли, однако в последующие годы стали сокращаться. „Основная причина сокращения заключается в уменьшении количества проходивших через Эстонию грузоперевозок в восточно-западном направлении ввиду вторжения России в Украину“, — уточнила Пукк.

Во все месяцы 2023 года объем товаров был меньше, чем годом ранее. Сократились объемы как погрузки на судна, так и выгрузки с них. Объем погрузки сократился на 30%, т.е. с 19,9 миллиона до 13,9 миллиона тонн. Объем выгрузки с судов сократился на 32%, т.е. с 13,3 миллиона до 9,1 миллиона тонн.

В 2023 году по железной дороге Эстонии было перевезено в целом 10,1 миллиона тонн груза, что на 43% меньше, чем годом ранее. В прошлом году грузооборот* достиг 766,3 миллиона тонно-километров, годом ранее этот показатель составлял 1,287 миллиарда тонн-километров. За год грузоперевозки по железной дороге сократились на 40%, как и в 2022 году.

Объем грузоперевозок по стране в 2021 и 2022 годах увеличился и превысил 12 миллионов тонн, однако в 2023 году сократился до 7,2 миллиона тонн. По стране преимущественно осуществлялись перевозки горючего сланца и сланцевого масла.