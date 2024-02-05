В реке найдено тело. Это женщина, которая утонула в декабре

В субботу во второй половине дня передвигавшийся на лодке по Порийыги в деревне Вейбри волости Луунья человек сообщил, что заметил покачивающееся в воде тело. При помощи спасателей труп вытащили на берег, и на основании одежды и найденных при утонувшей документов полиция установила, что это 76-летняя женщина, которая 13 декабря прошлого года провалилась под лед у моста Сыпрузе в Тарту и пропала.

Для выяснения точной причины смерти тело женщины теперь отправили на судебно-медицинское исследование.

Напомним, что 13 декабря прошлого года два человека решили сократить дорогу и со стороны торгового центра Eeden начали переправляться через реку Эмайыги. Однако оба провалились под лед. Один из них, 51-летний мужчина, сумел выбраться, его доставили в больницу с признаками переохлаждения. Находившаяся с ним 76-летняя женщина погрузилась под воду. Спасатели начали искать женщину в воде, но обнаружить ее не удалось. Тогда к поискам женщины полиция подключила водолазов. Через несколько дней поиски были прекращены.

Употребляли ли мужчина и женщина алкоголь - неизвестно. К моменту прибытия полиции к месту происшествия, мужчина уже был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

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