ЧП и криминал
05.02.2024, 12:10

В реке найдено тело. Это женщина, которая утонула в декабре

 
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Õnnetuspaik, kus mees suutis ennast tagasi jää peale tõmmata, kuid temaga koos olnud naine vajus vee alla.
Õnnetuspaik, kus mees suutis ennast tagasi jää peale tõmmata, kuid temaga koos olnud naine vajus vee alla.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В середине декабря в Тарту одна женщина вместе со спутником понадеялась, что удастся сократить путь, если пройти по покрывающему реку Эмайыги льду. К сожалению, женщина утонула. Тело наконец нашли в прошедшие выходные.

В субботу во второй половине дня передвигавшийся на лодке по Порийыги в деревне Вейбри волости Луунья человек сообщил, что заметил покачивающееся в воде тело. При помощи спасателей труп вытащили на берег, и на основании одежды и найденных при утонувшей документов полиция установила, что это 76-летняя женщина, которая 13 декабря прошлого года провалилась под лед у моста Сыпрузе в Тарту и пропала.

Для выяснения точной причины смерти тело женщины теперь отправили на судебно-медицинское исследование.

Напомним, что 13 декабря прошлого года два человека решили сократить дорогу и со стороны торгового центра Eeden начали переправляться через реку Эмайыги. Однако оба провалились под лед. Один из них, 51-летний мужчина, сумел выбраться, его доставили в больницу с признаками переохлаждения. Находившаяся с ним 76-летняя женщина погрузилась под воду. Спасатели начали искать женщину в воде, но обнаружить ее не удалось. Тогда к поискам женщины полиция подключила водолазов. Через несколько дней поиски были прекращены.

Употребляли ли мужчина и женщина алкоголь - неизвестно. К моменту прибытия полиции к месту происшествия, мужчина уже был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

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